В течение лета управление экологии вывезет брошенные автомобили с дворов Большого Норильска
В течение лета управление экологии вывезет брошенные автомобили с дворов Большого Норильска
Уже сформирован реестр брошенного атотранспорта, который разместят на сайте городской администрации. Он включает в себя более двухсот машин.
Работа будет разделена на два этапа. На первом службы вывезут разукомплектованные автомобили без госномеров. На втором этапе займутся автотранспортом, который имеет государственные номера.
«Управление экологии уже подготовило запросы в ГИБДД, это поможет определить собственников транспорта. Напомню, что правилами запрещается длительное нахождение брошенного автотранспорт во дворах. Такие автомобили будут вывезены, но за счёт их владельцев. Однако если у тех нет возможности это сделать, то они могут обратиться в управление экологии и подтвердить своё согласие на вывоз автохлама, во избежание судебных процедур. В Норильске нередки случаи, когда люди берут машину на сезон, а потом просто оставляют её во дворе», - пояснил заместитель главы города по городскому хозяйству Константин Купреенко.
Машина может находиться долгое время во дворе, но она должна быть на колёсах и с номерами. А от хозяина требуется, чтобы он присматривал за ней зимой. Потому второй этап работы включает в себя множество процедур. Сначала отправляется запрос в ГИБДД – дорожные полицейские помогают установить собственника. Затем на автомобиль размещают уведомление, которое обязывает собственника вывезти транспортное средство в течение 30 календарных дней. В случае неисполнения документы передаются в суд, а автомобиль вывозится на специальную площадку. По итогу все расходы ложатся на недобросовестного хозяина авто.
Несмотря на то что реестр скомплектован, работа по выявлению новых машин продолжают территориальные отделения. Помочь в этом могут и горожане. Следует обратиться к диспетчеру жилищно-коммунального хозяйства, в управление экологии или оставить своё обращение на сайте городской администрации.
«Если автотранспорт включён в реестр, то с ним уже проводится работа. Если нет, то мы его включаем в этот список и запускаем процесс. Вывозом автохлама в Норильске занимается «Автохозяйство». Пока его складируют на временной площадке учреждения. Но сейчас ведутся поиски подрядчика, который займётся полной утилизацией машин», - добавил Константин Купреенко.