В течение недели дворы Норильска должны быть очищены от мусора
В течение недели дворы Норильска должны быть очищены от мусора
По поручению главы Норильска Дмитрия Карасева все управляющие организации города усилили работу по наведению порядка на дворовых территориях.
Выполнение поставленных задач контролируют специалисты управления городского хозяйства администрации Норильска. Деятельность управляющих организаций по содержанию общедомового имущества предусмотрена договором управления, где прописан перечень работ, их объём и периодичность. «В зимний период предусмотрена снегоочистка придомовых территорий и подъездных путей, складирование снега и его частичный вывоз. Полный вывоз снега с придомовых территорий в договоры управления не включён. В мае вывозу подлежит только 30% от общей массы осадков. Оставшийся снег подлежит ворошению для естественного таяния», - рассказал начальник УГХ Павел Пискунов. Он отметил, что при ворошении и таянии снега во дворах наружу выходит и мусор, так называемые случайные отходы. Это происходит из-за того, что некоторые жители периодически складируют мусор возле подъездов и мусорных контейнеров. С порывами ветра отходы распространяются по территории.
Павел Пискунов призвал норильчан более ответственно относиться к соблюдению чистоты во дворах, не создавая дополнительную работу управляющим организациям и не приводя в неопрятный вид собственные дворы. В целом, по словам начальника управления городского хозяйства, на уборке дворов как зимой, так и сейчас ежедневно задействуют до 25 единиц коммунально-дорожной техники. Параллельно усилена работа дворников. До 400 человек ежедневно подметают оставшийся после зимы противогололёдный материал, убирают мусор. В июне в Норильске планируется общегородской субботник.
Специалисты УГХ ежедневно проводят мониторинг очистки дворов, выезжая на место. Если жители видят некачественную работу сотрудников УК, им следует обращаться в отдел оперативного контроля УЖКХ администрации города по телефону 43-70-57. Как заверил Павел Пискунов, такие вопросы будут взяты на контроль до полного устранения недостатков. Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации города заключён муниципальный контракт на вывоз снега с неразграниченных территорий. Участки определены с учётом необходимости обеспечения межквартальных проездов. Там снег вывозится в полном объёме. По итогам работы за зимний период будет проведён дополнительный анализ.