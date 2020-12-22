В течение следующих суток мороз на улице не отступит

Норильские синоптики отмечают, что сейчас в городе хозяйничает тыловая часть циклона, который занёс в город холод с севера. Отсюда и сильные морозы ниже -40. В Талнахе, к примеру, сегодняшний минимум -45,9. Правда, в этом районе в морозы всегда холоднее, поясняют специалисты, потому что он находится на возвышенности. А в соседнем Таймырском муниципальном районе и вовсе до -45-50.

В ближайшие сутки ожидается безветренная морозная погода, температура воздуха будет доходить до -43-48. В последующие сутки мороз ещё немного ослабнет до -40-45.

Поскольку максимально точный прогноз — на сутки-трое, потому рассказать о том, какой будет новогодняя ночь, синоптики обещают в следующий понедельник.