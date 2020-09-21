В течение трёх следующих дней тепло должно появиться в большинстве норильских квартир

Обычно для запуска отопления в жилых домах необходимо, чтобы в течение пяти дней продержалась среднесуточная температура ниже +8 градусов. Однако в этом году власти сделали исключение, дав старт отопительному сезону, несмотря на тёплую погоду. Связано это с решением штаба по предупреждению распространения на территории Норильска коронавирусной инфекции. Такая мера, по мнению специалистов, позволит сдержать рост заболеваемости ОРВИ, а значит уменьшить вероятность перекрёстного заболевания простудой и коронавирусом, что может привести к серьёзным осложнениям, особенно в группе риска.

Запуск отопления стартовал 21 сентября и займёт три дня. Но специалисты управляющих компаний предупреждают, что в некоторых случаях могут возникнуть проблемы из-за того, что часть жителей города ещё не вернулась из отпусков.

- На сайте администрации выложены графики запуска отопления в жилых домах, но они не являются гарантией того, что во всех квартирах потеплеет в указанный срок, - поясняет Сергей Перегонцев, главный инженер управляющей компании «ЖКС-Норильск». – Каждый год мы сталкиваемся с одними и теми же проблемами – перекрытые вентили на радиаторах в некоторых квартирах и завоздушенность системы отопления. И в том и в другом случае без отопления остаётся весь стояк. Ситуация осложняется тем, что жильцы квартир с вентилями для сброса воздуха (это первый, пятый и девятый этажи) могут быть в отпуске. И тогда приходится проводить целое детективное расследование, чтобы их разыскать и получить доступ в квартиры. Бывали случаи, когда люди даже ключи из-за границы по почте присылали.

Сообщать об отсутствии отопления следует на сантехучасток или в аварийную службу своей управляющей компании.