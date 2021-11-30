В техникумах Норильска внедрена платформа для рекрутинга лучших студентов по стандартам WorldSkills

Как сообщили в министерстве образования края, крупнейшим техникумам региона представили платформу для рекрутинга лучших студентов по стандартам WorldSkills. Это интеллектуальная система поиска кандидатов, где вакансии подбираются со всех рекрутинговых сервисов России, а соискатели вносятся в единую базу данных. Проект внедряет резидент Красноярского регионального инновационно-технологического бизнес-инкубатора — компания «Хау Ту Ворк».

Уникальность сервиса заключается в использовании нейронных сетей, благодаря которым можно добиться наиболее эффективного рекрутинга. Для работы с системой требуется лишь завести личный кабинет, подключить его к ERP-системе управления, например к информационной системе «1С», и разместить вакансию. Затем сервис автоматически найдёт подходящего кандидата. Для техникумов можно организовать интеграцию с онлайн-системой международного некоммерческого движения WorldSkills. Работодатель сможет увидеть электронный паспорт компетенций студентов, формируемый по итогам демонстрационного экзамена, а также лучших финалистов конкурса.

Особое внимание будет уделено крупному бизнесу, субъектам малого и среднего предпринимательства. В ближайшее время систему представят предприятиям оборонно-промышленного комплекса, а также компаниям, входящим во флагманские образовательные программы.

Ирина Магомедова, директор Красноярского техникума промышленного сервиса, отметила, что такая система действительно будет актуальна для подготовки новых кадров:

- В специалистах, обладающих передовыми компетенциями, нуждается агропромышленный комплекс, лесоперерабатывающая отрасль и пищевая индустрия. С помощью платформы мы также планируем отобрать и создать проектные команды, готовые решать кейсы в области машиностроения. Таким образом, мы сможем успешно осуществить реализацию нашей флагманской программы для перспективных производств края.

Михаил Петухов, директор компании «Хау Ту Ворк», добавил, что пилот системы успешно реализован:

- Мы внедрили платформу в работу Заполярного государственного университета имени Н. М. Федоровского и всех техникумов Норильска. Как показала практика, в такой платформе действительно нуждаются как корпорации, так и предприниматели: мы уже трудоустроили порядка ста выпускников, а также направили на практику около пятидесяти студентов. Теперь мы успешно реализуем проект на территории Красноярского края, где планируем работать со всеми ссузами региона.