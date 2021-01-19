МАУ ИЦ «Норильские новости»

В торговом центре «Аквариум» загорелся торговый павильон

В торговом центре «Аквариум» загорелся торговый павильон

Главная / Новости / Город

В торговом центре «Аквариум» загорелся торговый павильон

Сегодня в 08.42 в пожарную службу поступил звонок о возгорании в торговом центре в Талнахе.

В торговом центре «Аквариум» загорелся торговый павильон

Сегодня утром в Талнахе на автовокзале произошло возгорание в торговом павильоне. На место происшествия расчёт прибыл оперативно — в 08.47. К счастью, в момент возгорания торговый центр был ещё закрыт, потому посетителей не было, а персонал находился вне зоны возгорания.

По сигналу пожарной сигнализации работники попытались самостоятельно ликвидировать пожар при помощи огнетушителя, что очень помогло прибывшей бригаде спасателей. Уже в 09.46 пожар был потушен.

На месте события работали два пожарных расчёта. Общая площадь возгорания равна 12 кв. м. По факту происшествия проводится проверка.

Фото из открытых источников
19 января в 18:00 670
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также