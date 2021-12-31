В трёх словах

Как рассказал генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Фёдоров, ВЦИОМ попросил россиян выбрать три главных слова 2021 года. Опрос проводился в течение декабря 2021–го, и в нём приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет.

38% респондентов, перебирая приметы уходящего года, остановились на слове «коронавирус». Вряд ли это может кого–то удивить: уже два года мир находится в тисках пандемии, считая набегающие волны заболевания и придумывая имена для новых штаммов. Конца–края этой напасти пока не видно. И хотя медики очень быстро нашли оружие против «короны», граждане почему–то не торопятся его применять: показатель в 80% вакцинированных всё ещё не достигнут. Вроде бы, всем понятно, что только массовый иммунитет может обеспечить надёжную защиту от вируса, по–детски упрямое «Не хочу, не буду!» в народе неистребимо. А ведь если у человека нет чувства личной ответственности за свою судьбу и за судьбы своих близких, тут никакое волшебство не поможет — ни научное, ни новогоднее. Что прикажете делать? Вводить и продлевать локдауны до бесконечности попросту невозможно: закрутишь гайки, сразу рушится экономика; отпустишь вожжи — появляется раздолье для коронавируса. И так плохо, и эдак нехорошо...

Тут можно перейти к следующему главному слову, точнее даже, к двум: Это «рост цен». На это неприятное явление пожаловались 34% опрошенных россиян. А оно, в свою очередь, также напрямую связано с пандемией. Когда распадаются налаженные производственные цепочки, дорожает всё, везде и всегда. Тем более что мировые державы так и не научились жить дружно. Попытки перетянуть и без того расползающееся по швам одеяло на себя не прекращаются, а аппетиты растут и множатся не хуже самого коронавируса. Это вносит дополнительную напряжённость в и без того нервную обстановку. Проблема фундаментальная, и как решить её, никто до сих пор не узнал.

28% участников опроса упомянули сравнительно новое для нас слово — «QR–код». Сколько вокруг него копий сломано, и не сосчитать. Сама по себе технология известна давно, а вот сфера её применения и решимость, с которой её внедрили, для многих стали шокирующим сюрпризом. Вопрос действительно тонкий, потому как затрагивает права и свободы конкретных людей. Тех, кому можно ходить в театры, музеи, кино и в торгово–развлекательные центры, и тех, кто этого удовольствия временно лишён. Но поскольку речь идёт о безопасности общества, личные интересы отступают на второе место, и это в данный момент оправдано. А уж то, насколько этот момент затянется, целиком зависит от самих граждан. Выбор им, так или иначе, предоставлен.

Но, пожалуй, хватит рассуждать о проблемах. С ними нам ещё предстоит разбираться всем вместе. А по пути — строить новое будущее. Ведь для норильчан 2021 год прошёл под знаком реновации, что означает огромные перспективы, невиданный доселе объём работы и строгое следование намеченному плану. Благо комплексный план социально–экономического развития Норильска подкреплён не только финансово и юридически, но и учитывает пожелания самих горожан. И это внушает надежду на успех.

Ну, а сейчас пусть для всех северян, для всех наших земляков прозвучат поистине главные в эти дни слова:

С Новым годом, норильчане!

С новым счастьем!