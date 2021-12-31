В трёх словах
В трёх словах
Река времени течёт быстро. Дни обгоняют друг друга, а одно событие сменяется другим в общей картине жизни. Вот так, шаг за шагом, мы приготовились встретить новый год и проводить старый. И даже нашли для 2021–го прощальные слова. Уж какие есть, не обессудьте.
Как рассказал генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Фёдоров, ВЦИОМ попросил россиян выбрать три главных слова 2021 года. Опрос проводился в течение декабря 2021–го, и в нём приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет.
38% респондентов, перебирая приметы уходящего года, остановились на слове «коронавирус». Вряд ли это может кого–то удивить: уже два года мир находится в тисках пандемии, считая набегающие волны заболевания и придумывая имена для новых штаммов. Конца–края этой напасти пока не видно. И хотя медики очень быстро нашли оружие против «короны», граждане почему–то не торопятся его применять: показатель в 80% вакцинированных всё ещё не достигнут. Вроде бы, всем понятно, что только массовый иммунитет может обеспечить надёжную защиту от вируса, по–детски упрямое «Не хочу, не буду!» в народе неистребимо. А ведь если у человека нет чувства личной ответственности за свою судьбу и за судьбы своих близких, тут никакое волшебство не поможет — ни научное, ни новогоднее. Что прикажете делать? Вводить и продлевать локдауны до бесконечности попросту невозможно: закрутишь гайки, сразу рушится экономика; отпустишь вожжи — появляется раздолье для коронавируса. И так плохо, и эдак нехорошо...
Тут можно перейти к следующему главному слову, точнее даже, к двум: Это «рост цен». На это неприятное явление пожаловались 34% опрошенных россиян. А оно, в свою очередь, также напрямую связано с пандемией. Когда распадаются налаженные производственные цепочки, дорожает всё, везде и всегда. Тем более что мировые державы так и не научились жить дружно. Попытки перетянуть и без того расползающееся по швам одеяло на себя не прекращаются, а аппетиты растут и множатся не хуже самого коронавируса. Это вносит дополнительную напряжённость в и без того нервную обстановку. Проблема фундаментальная, и как решить её, никто до сих пор не узнал.
28% участников опроса упомянули сравнительно новое для нас слово — «QR–код». Сколько вокруг него копий сломано, и не сосчитать. Сама по себе технология известна давно, а вот сфера её применения и решимость, с которой её внедрили, для многих стали шокирующим сюрпризом. Вопрос действительно тонкий, потому как затрагивает права и свободы конкретных людей. Тех, кому можно ходить в театры, музеи, кино и в торгово–развлекательные центры, и тех, кто этого удовольствия временно лишён. Но поскольку речь идёт о безопасности общества, личные интересы отступают на второе место, и это в данный момент оправдано. А уж то, насколько этот момент затянется, целиком зависит от самих граждан. Выбор им, так или иначе, предоставлен.
Но, пожалуй, хватит рассуждать о проблемах. С ними нам ещё предстоит разбираться всем вместе. А по пути — строить новое будущее. Ведь для норильчан 2021 год прошёл под знаком реновации, что означает огромные перспективы, невиданный доселе объём работы и строгое следование намеченному плану. Благо комплексный план социально–экономического развития Норильска подкреплён не только финансово и юридически, но и учитывает пожелания самих горожан. И это внушает надежду на успех.
Ну, а сейчас пусть для всех северян, для всех наших земляков прозвучат поистине главные в эти дни слова:
С Новым годом, норильчане!
С новым счастьем!