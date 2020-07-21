В Тухарде продолжается мониторинг экологической обстановки

На месте разлива авиационного топлива в Тухарде продолжаются работы по обработке сорбентами водных поверхностей и мониторинг экологической обстановки. Также ведутся уборка территории и работы по уточнению объёмов собранной топливно-водяной смеси и нефтепродукта.

За минувшие сутки завершён вывоз мягких резервуаров, включая подложки, на подготовленную площадку временного хранения. Сняты заградительные и установлены сорбирующие боны, собран использованный сорбент, и обработаны локальные участки.

Напомним, перевозка топливно-водяной смеси завершена.