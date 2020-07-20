В Тухарде топливно-водяная смесь собрана и перевезена в места временного хранения

На месте разлива авиационного топлива в посёлке Тухард завершены работы по перевозке собранных 85 кубометров топливно-водяной смеси в место временного хранения. Продолжается обработка сорбентами водных поверхностей и мониторинг экологической обстановки.

За прошедшие выходные с территории убрано всё оборудование, которое использовалось при ликвидации разлива: резервуары, мотопомпы, рукава, пакеты. Сорбентом обработаны локальные участки на береговой линии малого озера и в устье ручья.

С начала ликвидации аварии взято 40 проб воды, 10 проб почвы. В результаты отбора проб 17 июля в реке Большая Хета, а также в месте впадения ручья из большого озера в реку превышение ПДК отсутствует.

На месте чрезвычайной ситуации работают 31 человек, 11 единиц техники. Специалисты Мурманского спасотряда вернулись в Мурманск.