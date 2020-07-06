В выходные инспекторы отделения по делам несовершеннолетних предостерегли детей от совершения правонарушений
В выходные инспекторы отделения по делам несовершеннолетних предостерегли детей от совершения правонарушений
Этим летом подобные профилактические мероприятия стали традиционными. Каждую неделю инспекторы ОДН совершают обход территорий, где чаще всего собираются горожане, разговаривают с детьми и родителями. Вот и в этот раз внимание инспекторов по делам несовершеннолетних было направлено на детские площадки, берега Долгого и Школьного озёр - места, где в тёплую погоду собирается много норильской детворы.
Более чем за три месяца вынужденной самоизоляции норильская детвора успела подзабыть правила безопасного поведения на улицах и дорогах города, а родители не всегда в силу своей занятости могут за ними проследить. Инспекторы напоминают детям, где можно гулять, а где это делать опасно для жизни и здоровья, предупреждают, чтобы дети без взрослых не пытались выходить в тундру и разжигать костры.
Также в ходе рейдов полицейские рассказывают о возможной постановке на учёт в отделение по делам несовершеннолетних - в случае совершения противоправных действий. Сотрудники объясняют дошколятам и школьникам, что даже мелкое правонарушение может не лучшим образом повлиять на их дальнейшую жизнь. Кстати, на будущее самоопределение сегодняшних школьников могут повлиять и вредные привычки: курение, употребление алкоголя и уж тем более - психоактивных веществ, которые не только ставят крест на карьерном росте, но и негативно влияют на интеллектуальное и физическое здоровье подростков.
Напомнили полицейские родителям и о том, что законодательство Красноярского края запрещает нахождение школьников без сопровождения родителей на улице после 23 часов, а также о том, что возбраняется шуметь и мешать отдыху горожан.