В Законодательном собрании Красноярского края прошло итоговое в 2020 году заседание сессии

Инициативы были разработаны в целях реализации задач по поддержке предпринимателей в Арктике, поставленных президентом России Владимиром Путиным, а также для создания благоприятных условий налогообложения крупнейшему проекту нефтегазовой отрасли «Восток Ойл». Объём инвестиций в мегапроект оценивается приблизительно в 11 триллионов рублей. При этом меры региональной поддержки реализуются в комплексе с федеральным стимулированием.

Предприятиям нефтегазовой промышленности на территории Красноярского края предполагается предоставить пониженные дифференцированные ставки по налогу на имущество - 0,2% в 2021 - 2023 гг. в отношении имущества действующих месторождений и 1,1% в 2024-2036 гг. для вновь создаваемого имущества действующих и новых месторождений. Дифференциация ставок вызвана тем, что доля льгот по отношению к объёму инвестиций увеличится с 1% в 2021 до 6% в 2036 году. Также будут понижены ставки налога на прибыль организаций: 0,5% в 2026-2030 гг. и 2,5% в 2031-2036 гг. Малому и среднему бизнесу в Арктической зоне на территории края предлагается установить льготные ставки по налогу на имущество организаций в размере 0,2% в 2021-2023 гг. и 1,1% в 2024-2030 гг.

Объём налоговых преференций оценивается в размере 11,7 млрд рублей в 2021-2023 гг., при этом налоговые поступления от реализации проектов по подсчётам составят около 80 миллиардов рублей. В целом до 2036 года нефтедобывающий проект принесёт в консолидированный бюджет края порядка 1,4 трлн рублей.