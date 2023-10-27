В Законодательном собрании обсудили экологическую обстановку в крае

Как отметил председатель комитета по природным ресурсам и экологии Виталий Дроздов, сейчас есть два основных направления в сфере улучшения экологической обстановки.

«Первое — чистый воздух. Сначала Норильск и Красноярск у нас вошли в федеральный проект, а с 1 сентября этого года вошли Минусинск, Ачинск и Лесосибирск. Но мы ранее предлагали включить Канск и Назарово в краевой проект, так как там тоже надо улучшать качество воздуха. Для этого нужны финансирование, перестройка инфраструктуры», — отметил Виталий Дроздов.

Второе — бытовые отходы. Виталий Дроздов отметил, что региону нужны новые полигоны и сортировочные центры. Также на сессии депутаты в первом чтении приняли изменения в региональный закон «Об организации транспортного обслуживания».

«Те, кто находился в «серой зоне», оказывал услуги ненадлежащего качества, экономил, теперь не смогут так делать, потому что контроль будет более жёстким. Это обеспечит безопасность пассажиров, обеспечит соблюдение санитарных норм, улучшит само качество предоставляемой услуги», — отметил председатель комитета по экономике и налоговой политике Егор Васильев.

Заниматься перевозкой пассажиров в такси теперь могут и самозанятые.