В Заксобрании края обсудили ситуацию со снежными горками

Горки теперь надо сертифицировать и строить с учетом ГОСТов. Иначе зимнюю забаву снесёт управляющая компания. Так уже получилось недавно в Назарове. Тема была поднята на минувшем заседании сессии Законодательного собрания и получила широкий общественный резонанс.

Вопрос «О введении в эксплуатацию снежных горок на территории муниципальных образований Красноярского края» был вынесен на заседание комитета комитета по государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению. Докладчиком по вопросу выступила заместитель руководителя службы по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Красноярского края Оксана Уколова. Она сообщила, что согласно новым требованиям федерального законодательства, горки стали относиться к аттракционам. «Для нас как исполнительной власти края самое главное — безопасность использования этих аттракционов», — пояснила Оксана Анатольевна.

С 2015 года нормы к горкам носили рекомендательный характер, а с 2019 стали обязательными, поскольку в России вступили в силу постановления правительства РФ «Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов» и «Об утверждении правил государственной регистрации аттракционов». Кроме того, существует ГОСТ 56987–2016 «Безопасность устройств для развлечений. Горки зимние. Требования безопасности при эксплуатации». Оксана Уколова сказала, что контроль за аттракционами был возложен на службу в 2020 году, поэтому они заранее, не дожидаясь зимы, начали оповещать органы местного самоуправления о нововведениях. Однако, как заметил первый вице-спикер краевого парламента, председатель профильного комитета Сергей Попов, в итоге горок в городах и посёлках края стало гораздо меньше. «Куда дети пойдут кататься? Правильно, со склонов. Вот и вся безопасность», — сказал Сергей Александрович.

Затем в режиме видео-конференц-связи слово для выступления было предоставлено представителям территорий края. Многие отметили, что сейчас монтируют деревянные горки, а вот найти специалистов, кто сертифицировал бы ледяные, очень сложно – таких на всю страну немного. Нововведениями расстроены и дети, и взрослые. После выступления представителей территорий члены комитета высказали свои предложения, замечания, задали ряд вопросов заместителю руководителя службы по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Красноярского края Оксане Уколовой. В частности, парламентарии и интересовались, сколько в России аккредитованных организаций, способных проводить необходимую сертификацию ледовых горок. Оказалось, таких организаций всего семь.

Отдельный вопрос был по поводу требования использовать при изготовлении ледовой конструкции только питьевую воду. Как явствовало из пояснений, это обусловлено тем, что «дети есть дети, они могут горку попробовать на вкус».

Что касается ГОСТов, то тут учитывается целый ряд требований, например, ступеньки у горки должны быть не меньше 24 сантиметров, обязательны перила, бортики, инструкция по эксплуатации. Регламентированы габариты горки: если она выше 40 сантиметров, то приравнивается к аттракционам, все, что меньше, это уже, например поребрик или кочка, поэтому учёту не подлежит.

Подвёл итог обсуждению первый вице-спикер краевого парламента, председатель комитета по государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению Сергей Попов. Он отметил, что имеется несколько направлений, над которыми нужно работать: аккредитация организаций и специалистов, проводящих сертификацию горок, из Красноярска; стимулирование производства качественных деревянных горок предприятиями Красноярского края; «разведение» требований, предъявляемых к муниципальным горкам и небольшим дворовым («народным») конструкциям.

Сергей Попов предложил муниципалитетам направлять в комитет конструктивные идеи и дополнения, они будут проанализированы и обобщены, по итогам планируется выработать ряд рекомендаций в адрес федеральных властей, правительства края, надзорных органов, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Красноярского края.