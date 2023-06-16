В Заксобрании обсудили проблемы капремонта в территориях Красноярского края

В центре внимания депутатов Законодательного Собрания — контроль за качеством работ в многоквартирных домах в городах и районах.

Реализацию региональной программы капремонта рассмотрели на заседании профильной секции Координационного совета Ассоциации по взаимодействию представительных органов госвласти и местного самоуправления. По видеосвязи присоединились представители 48 территорий.

Зампредседателя профильного комитета Заксобрания, руководитель секции Елена Пензина сообщила, что работа фонда капремонта за прошедший год заслуживает положительной оценки: «Но остается ряд вопросов, так, пристальное внимание нужно обратить на капремонт объектов культурного наследия. Наша главная задача на сегодня заключается в том, чтобы фонд работал, несмотря на все сложности, которые возникли в связи с арестом руководителя».

И. о. министра строительства края Михаил Рабушко напомнил, что капремонт общего имущества многоквартирных домов выполняется с 2014 года. Программой предусмотрен ремонт в 14 132 домах, он уже выполнены на 6 464.

И. о. гендиректора Регионального фонда капремонта Екатерина Терещенко сообщила, что одной из проблем является отстраненность местных властей органов от контроля за техническим состоянием многоквартирных домов.

Подводя итог обсуждению, Елена Пензина сообщила, что поступившие предложения войдут в проект решения с рекомендациями для правительства края и органов местного самоуправления.