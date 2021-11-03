В заполярной столице строят временное модульное общежитие для приглашённых сотрудников «Норникеля»

Строительством двухэтажного модульного здания под ключ занимается та же подрядная организация, которая строит жилой комплекс для работников «Серной программы» в районе Кайеркана — ООО «Союзмаш Инжиниринг» (г. Красноярск). Ей предстоит установить стены из сэндвич-панелей, проложить электропроводку, канализацию, подключить отопительную систему и даже установить мебель.

Как рассказал представитель подрядчика Ярослав Маликов, начальник строительного участка, работы начались 2 октября, закончить их по контракту должны 3 февраля, но, скорее всего, удастся завершить проект значительно раньше, возможно, до конца года:

- Возведение домов в короткие сроки возможно благодаря современной технологии строительства из блок-модулей высокой степени заводской готовности по технологии австрийской компании Containex (блок-модули изготавливаются на заводе в Коврове) с подключением к центральным инженерным сетям. Внутри панелей уже «зашита» электрика, плюс есть все комплектующие — облицовочный материал, плинтусы и так далее. Комплекс подходит для проживания людей в арктических условиях, сэндвич-панели спроектированы так, чтобы выдержать сильные морозы и ветровую нагрузку. Размер жилых комнат — 2,4 на 6 метров. Здание будет запитано от центрального отопления.

По оценке подрядчика, в настоящий момент проект выполнен на 40%. Сейчас на объекте заняты 12 сотрудников, по мере выполнения работ будут задействованы бригады сантехников, электриков.

В общежитии коридорного типа предусмотрены шесть санузлов, кухня (в ней появятся кофе-пойнт, уголок для посуды, кофемашина, холодильник, стулья, столы), комната отдыха, пункт охраны, сушилки, постирочные со стиральными машинами, словом, все необходимые удобства. Одна жилая комната рассчитана на четверых человек: в ней установят три шкафа, три тумбы и двухъярусные кровати. Всего в здании смогут разместиться 200 приглашенных специалистов.

Стоимость проекта — 187 миллионов рублей. Сейчас рассматривается возможность строительства ещё одного модульного общежития, в районе ул. Короткой, 1.

Алексей Новаков, директор Заполярного транспортного филиала (ЗТФ), рассказал, что необходимость строительства нового общежития возникла около года назад, когда на предприятии оценили предстоящий объём обработки грузов, который в ближайшее время вырастет вдвое:

- В таких типовых городках разместятся приглашённые специалисты, которые нам понадобятся уже в начале следующего года. Часть людей приедет с материка, часть, мы надеемся, откликнется из Норильска. Сегодня востребованы практически все профессии: грузчики, докеры-механизаторы, водители автомобилей всех типов, погрузчики, тальманы и другие. Кроме того, мы ждём серьёзные подрядные организации, которым предстоит реконструировать причалы, и им также потребуется разместить работников в комфортных условиях.

Часть жильцов модульного общежития задействуют на работах по реконструкции причалов. Здесь же будут жить и будущие работники порта. Первое заселение состоится уже в марте–апреле 2022 года.

По словам Алексея Новакова, в будущем планируется возведение 3–4 модульных городков аналогичного вида, но другой конфигурации. Начнётся и строительство сопутствующей социальной инфраструктуры: сейчас разрабатывается проект столовой-кафе, а также примыкающих к ней домов для молодых специалистов.

- Думаю, в конце 2022 года приступим к строительству. А подобные жилые модули не требуют проектно-изыскательских работ, только согласования инвестиций, так что их строительство также начнём в 2022-м. Возводить их будем по мере необходимости, — пояснил директор ЗТФ. — Эти жилые комплексы — некапитальные сооружения, потому их можно будет переносить близко к различным местам производства работ, когда будет возникать такая необходимость. Конечно, это очень удобно.

Он также отметил, что программа по реконструкции причалов уже идёт, завершаются проектно-изыскательские работы, затем приступят к строительно-монтажным. В 2022-м строители вскроют «тело» морского причала № 2, начнётся ревизия и завоз материалов для стройки.

Кроме того, в сентябре запущен контейнерный терминал, и за эти месяцы в порту обработали больше 1000 20-футовых контейнеров. Впереди — дальнейшая механизация площадки. Уже идёт проектирование технологии обработки контейнеров с помощью козловых кранов на пневмоходу, что позволит увеличить одномоментную вместимость площадки с 1000 до 3000 контейнеров. Есть планы и по оборудованию мест подключения отапливаемых контейнеров. Это позволит хранить температурные грузы в контейнерах зимой и в рефрижераторах — летом. По словам руководства порта, это важно для ограничения рисков неотгрузки в Норильск.