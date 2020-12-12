В Заполярном филиале «Норникеля» подвели итоги работы предприятий за ноябрь

«С учётом сложных метеорологических условий и связанных с этим форс–мажорных ситуаций, которыми был богат ноябрь, можно сказать, что все предприятия отработали ритмично и слаженно», — сообщил Борис Дзарданов, исполняющий обязанности директора производственного департамента Заполярного филиала.

Основные поставщики сырья — талнахские рудники — план по добыче руды и металлов в ней выполнили на 102%. Талнахская фабрика переработала весть объём руды и справилась с производственной задачей по выпуску медного и никелевого концентратов. Медный завод, несмотря на дефицит сырья, свои обязательства выполнил. Металлурги «Надежды» выплавили необходимое количество файнштейна и направили его Кольской ГМК для дальнейшей переработки.

Транспортники, в частности Предприятие технологического железнодорожного транспорта, допустили отставание из–за сложных погодных условий. Для расчистки железнодорожных путей от снежных заносов зачастую выводился дополнительный персонал, привлекалась спецтехника ЦАТК и НПТ.

В декабре предприятия не планируют проводить крупные ремонты, а сосредоточат усилия на выполнении годовой производственной программы.