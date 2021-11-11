В Заполярном филиале «Норникеля» подвели итоги работы за октябрь
В Заполярном филиале «Норникеля» подвели итоги работы за октябрь
По некоторым переделам есть небольшое отставание, связанное с ремонтными работами.
Как сообщил начальник управления координации производства производственного департамента ЗФ Борис Дзарданов, горнорудные подразделения ЗФ план по добыче выполнили на 103%, никеля в руде получили 99%, что обусловлено проведением восстановительных работ на руднике «Таймырский». Все рудники с обязательствами справились.
Из-за трёхсуточного ремонта по замене футеровки на самой крупной в Норильске мельнице полусамоизмельчения Талнахская обогатительная фабрика переработала и выпустила металлов в концентратах — 92% от плана: никеля — 91%, меди — 98,3%.
На Норильской обогатительной фабрике также проводились ремонты основного оборудования технологической цепочки переработки медистых руд. Никеля там получено 77% от плана, меди — 116%, переработка металлов составила 95%.
В целом по обогатительным фабрикам выпуск меди выполнен на 104%.
Медный завод с обязательствами по производству и отгрузке катодной меди справился на 100%.
Надеждинский металлургический завод выполнил отгрузку файнштейна на 96%. На предприятии в первой декаде месяца прошли плановые ремонты поочередно на обеих линиях печей взвешенной плавки.
Железнодорожники и автотранспортники также успешно справились с производственными показателями.