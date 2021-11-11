В Заполярном филиале «Норникеля» подвели итоги работы за октябрь

Как сообщил начальник управления координации производства производственного департамента ЗФ Борис Дзарданов, горнорудные подразделения ЗФ план по добыче выполнили на 103%, никеля в руде получили 99%, что обусловлено проведением восстановительных работ на руднике «Таймырский». Все рудники с обязательствами справились.

Из-за трёхсуточного ремонта по замене футеровки на самой крупной в Норильске мельнице полусамоизмельчения Талнахская обогатительная фабрика переработала и выпустила металлов в концентратах — 92% от плана: никеля — 91%, меди — 98,3%.

На Норильской обогатительной фабрике также проводились ремонты основного оборудования технологической цепочки переработки медистых руд. Никеля там получено 77% от плана, меди — 116%, переработка металлов составила 95%.

В целом по обогатительным фабрикам выпуск меди выполнен на 104%.

Медный завод с обязательствами по производству и отгрузке катодной меди справился на 100%.

Надеждинский металлургический завод выполнил отгрузку файнштейна на 96%. На предприятии в первой декаде месяца прошли плановые ремонты поочередно на обеих линиях печей взвешенной плавки.

Железнодорожники и автотранспортники также успешно справились с производственными показателями.