В Заполярном филиале «Норникеля» успешно проведён сертификационный аудит

Специалисты сертификационной компании Bureau Veritas проверили действующую систему управления промышленной безопасностью и охраной труда на соответствие требованиям международного стандарта ISO 45001:2018 «Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда».

По словам директора департамента промышленной безопасности и охраны труда «Норникеля» Игоря Рахимова, к аудиту в компании готовились долго, осознанно внедряя корпоративные инициативы в этой области. Последние шесть лет фактически перестраивалась существующая система, вводились дополнительные инструменты для того, чтобы она заработала более эффективно. «Аудит необходим для того, чтобы подтвердить соответствие лучшим практикам, убедиться в том, что компания движется в верном направлении в части работы по улучшению культуры безопасности, — прокомментировал результаты проверки Игорь Рахимов. — Для этих целей была выстроена система, которая позволяет защитить сотрудников компании от всех инцидентов, аварий, несчастных случаев. Она внедрялась на протяжении последних нескольких лет и логичным её результатом должна быть сертификация».

Аудиторы побывали на Медном и Надеждинском заводах, на Талнахской обогатительной фабрике, в газоспасательной службе, департаменте промбезопасности и охраны труда, управлении по персоналу и многих других подразделениях ЗФ. В перспективе компании предстоит ещё три сертификации в транспортных предприятиях ЗФ в Дудинке и Мурманске, а также в главном офисе «Норникеля». По результатам этой работы будет сделан общий вывод, и компания в целом будет сертифицирована по международному стандарту ISO 45001:2018.

По словам руководителя аудиторской группы Александра Большакова, оценка подготовленности к сертификации на высоком уровне. Комплексная сертификация призвана подтвердить готовность менеджмента на всех уровнях компании, включая головной офис, но уже сейчас признано, что в ЗФ система абсолютно готова и может быть рекомендована к сертификации.