В Заполярном госуниверситете пройдёт мастер класс для учителей и инструкторов по физической культуре

Мастер-класс «Оздоровительная методика как разновидность фитнестехнологий адаптивно-развивающей направленности средств физической культуры школьников в условиях Арктической зоны» пройдёт в рамках проекта «Экология здоровья», который стал победителем конкурса соцпроектов «Мир новых возможностей».

Проект нацелен на комплексный мониторинг физического развития, функционального состояния студентов и школьников с использованием уникального медицинского оборудования. На его основе в Норильске разработают образовательную программу по физкультуре для школьников всех возрастов.

На мастер-классе руководитель центра «Экология здоровья» расскажет и покажет, как применять глазодвигательную и пальчиковую гимнастику, фитбол-гимнастику, степаэробику, ритмопластику и стретчинг-гимнастику, чтобы они давали необходимый

терапевтический эффект. Тренер-преподаватель спортивной секции «Пилатес» Елена Белякова проведёт мастер-класс по фитбол-гимнастике.

Мастер-класс пройдёт 27 апреля в 15.30 в 609-й аудитории.