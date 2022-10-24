В Заполярном транспортном филиале завершилась летняя и морская навигация

За четыре месяца (с 6 июня по 21 октября) с морского направления и по Енисею на Таймыр был завезён весь необходимый для населения региона и промпредприятий ассортимент: ГСМ, продовольствие, промышленное и техническое оборудование, товары бытового назначения, стройматериалы. За этот период грузооборот по морскому направлению составил 734,2 тысячи т, по речному — 2479,4 тысячи тонн.



Летом 2022 года через Дудинский морской порт прошло 53 морских судна, что на 10 единиц больше, чем за тот же период прошлого года. Также за девять месяцев текущего года в порту причаливали 1440 единиц речного транспорта. По сравнению с летней навигацией 2021 года этот показатель увеличился на 467 судов в этом году.

В летний период прошлых лет в завершающий месяц навигации валовая интенсивность по морскому направлению снижалась. В этом году показатель повысился и составил 4326 тонн в судо-сутки.

За период летней навигации грузооборот составил 3213,7 тысячи тонн, что больше чем в 2021 году почти на 900 тысяч тонн.



Всего с начала 2022 года в порту Дудинка обработали 4010,7 тысяч тонн грузов, из них в морском направлении – 1531,3 тысячи тонн (выгружено – 819,3 тысячи тонн, погружено – 712,0 тысяч тонн), в речном – 2479,4 тысячи тонн (выгружено – 2338,9 тысячи тонн, погружено – 140,5 тысячи тонн).