В Заполярном транспортном филиале завершились спортивные «Большие гонки»

«Большие гонки» – спортивный проект Заполярного транспортного филиала «Норникеля», продлившийся весь 2021 год. Основная его идея – приобщение работников к спорту, формирование командного и спортивного духа и возможность живого общения в пандемию, когда значительная часть массовых мероприятий ограничена или вовсе отменена.Участие в соревнованиях приняли восемь команд – представителей подразделений ЗТФ.

«Большие гонки» не требуют специализированных спортивных навыков, достаточно базовой физической подготовки и выносливости. В соревнованиях организаторы постарались задействовать элементы разных видов спорта, чтобы привлечь как можно больше участников и дать каждому шанс проявить себя. Два первых этапа проходили в формате эстафет с задействованием аттракционов для «Веселых стартов», с элементами игровых и силовых видов спорта. В промежутках между этапами команды готовились, посещали тренажерный зал и поддерживали уровень физподготовки.

Финальный этап прошел в два дня. В первый представители от каждой команды соревновались в эстафетах по плаванию в бассейне «Нептун». Вторая часть прошла в спортивно-оздоровительном комплексе ЗТФ. Мужчины сразились в аттракционе «сумо», а женщины – в «тянучке». После состоялось подведение итогов.

По итогам соревнований победителем стала команда управления ЗТФ; на втором месте товароперевалочный комплекс; на третьем - автотранспортный комплекс. Отдельно за активное участие во всех этапах соревнований отмечены Роман Колькоф (товароперевалочный комплекс) и Рафиев Оруч Амируллах Оглы (производственно-перегрузочный комплекс № 2).

Победители получили заслуженные награды – кубки и медали, спортивные костюмы, фитнес-браслеты. Команде управления ЗТФ вручили переходящий кубок «Больших гонок». Денис Бабыкин, специалист отдела по социальной работе и обучению персонала филиала, завершая соревнования, сообщил, что принято решение сделать «Большие гонки» ежегодными.