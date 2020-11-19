В Заполярный филиал поступила новая спецтехника

Сейчас на территорию доставили бульдозеры, вилочные погрузчики, автоцистерны, думпкары, вагоны-платформы, пожарную автолестницу, автогудронатор, универсальные коммунальные машины и другую технику. Большая часть поступающих в Норильск машин произведена на отечественных предприятиях («ЧЕТРА - Промышленные машины», «Меркатор Интернейшнл» и др.) и приспособлена для работы в условиях Крайнего Севера.

Основным пунктом в программе обновления на текущий год стало приобретение техники для автотранспортного объединения «ЦАТК». Для этого предприятия планируется дополнительно закупить 20 карьерных самосвалов БелАЗ 7555B (грузоподъёмностью 55 т), семь бульдозеров Liebherr PR 764 (масса - 50 т, мощность - 420 л. с.), два - погрузчика Caterpillar 990 Series II (масса - 73 т, мощность - 633 л. с.). На эти цели «Норникель» планирует направить более 1,5 млрд рублей. Большая часть указанного оборудования поступит на территорию в третьей декаде ноября.

В 2019 году на предприятия Заполярного филиала поступило 53 единицы передвижной техники различного назначения на сумму 400 млн рублей. В том числе спецавтобусы высокой проходимости для доставки вахтовых бригад, автогрейдеры, бульдозеры колёсные и гусеничные, автопогрузчики вилочные, думпкары, хоппер-дозаторы и другое.

Сейчас специалисты Заполярного филиала формируют программу приобретения нового оборудования в 2021 году. По предварительным данным стоимость обновления составит более 1,3 миллиарда рублей.