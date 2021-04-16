В здании бывшей технической библиотеки обследовали перекрытия

Напомним, что в здании на Ленинском проспекте, 1, в скором времени развернётся новое городское общественное пространство.

Специалисты НГИИ при помощи агрегата «Георадар «ОКО-3», предназначенного для инженерно-геологических изысканий на глубине до 12 метров, определили толщину и тип перекрытий, а также положение и качество арматуры.

На обработку результатов георадарного зондирования специалистам НГИИ понадобится несколько дней. А непосредственно в момент обследования георадар позволил определить тип перекрытий - в основном они деревянные.

«По предварительным данным, состояние несущих конструкций в помещениях бывшей технической библиотеки удовлетворительное. На языке строителей это значит, что с конструкциями все отлично, - сообщил специалист направления «Развитие городской среды» АРН Богдан Самокоз.

По завершении изысканий, которые проводит внешний подрядчик, имеющий лицензию на работу с объектами культурного наследия, будет дана оценка технического состояния здания в целом, в том числе состояния несущих строительных конструкций.