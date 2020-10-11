Конкурс в ЗФ «Норникель»

Проводится он с 2014 года в рамках корпоративного проекта «Академия наставников». В этот раз из–за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, его организовали в онлайн–формате. Участвуют в нём 20 внутриструктурных подразделений. Специальная комиссия будет оценивать их работу в области информационного и социально–бытового обеспечения персонала.

Цель такого смотра — повышение уровня культуры производства и улучшение бытовых условий труда, а также создание здорового социально–психологического климата, что обеспечивает высокую организованность и дисциплину.

Из–за пандемии конкурсная комиссия, в которую вошли представители управления Заполярного филиала, дистанционно изучает соответствующие документы и фотографии участков.

Итоги конкурса планируют подвести в ноябре.

Победителей определят в пяти номинациях: «Лучший участок подразделений обогатительного производства», «Лучший участок подразделений минерально–сырьевого комплекса», «Лучший участок подразделений металлургического производства», «Лучший участок подразделений, обеспечивающих основное производство» и «Лучший участок подразделений транспортной отрасли».

Норильчане могут поддержать конкурсантов. С описанием и фотографиями участников можно ознакомиться на страницах управления корпоративных проектов Заполярного филиала «Норникеля» в Instagram и Facebook. Лайки, полученные конкурсантами в соцсетях, тоже учтут при подведении итогов.