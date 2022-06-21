МАУ ИЦ «Норильские новости»

В жилом доме на ул. Бегичева, 39а, вспыхнул пожар

В жилом доме на ул. Бегичева, 39а, вспыхнул пожар

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В жилом доме на ул. Бегичева, 39а, вспыхнул пожар

Местное управление МЧС сообщило, что очаг возгорания находился на восьмом этаже.

В жилом доме на ул. Бегичева, 39а, вспыхнул пожарВ жилом доме на ул. Бегичева, 39а, вспыхнул пожарВ жилом доме на ул. Бегичева, 39а, вспыхнул пожарВ жилом доме на ул. Бегичева, 39а, вспыхнул пожар

Сообщение о пожаре поступило около 15.20, площадь горения составила 30 кв.м. Предварительно установлено, что загорелись домашние вещи владельца квартиры.

На место события прибыло 27 специалистов и восемь единиц техники. Очаг возгорания удалось локализовать к 17.00. Спасатели эвакуировали из дома 30 человек, троих из них при помощи автолестницы. 70 человек покинули помещения самостоятельно.

В МЧС добавили, что информации о пострадавших нет. Причину случившегося после полной ликвидации пожара установит дознаватель.

Фото Владимир Макушкин
21 июня в 19:17 200
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