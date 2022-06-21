В жилом доме на ул. Бегичева, 39а, вспыхнул пожар
В жилом доме на ул. Бегичева, 39а, вспыхнул пожар
Местное управление МЧС сообщило, что очаг возгорания находился на восьмом этаже.
Сообщение о пожаре поступило около 15.20, площадь горения составила 30 кв.м. Предварительно установлено, что загорелись домашние вещи владельца квартиры.
На место события прибыло 27 специалистов и восемь единиц техники. Очаг возгорания удалось локализовать к 17.00. Спасатели эвакуировали из дома 30 человек, троих из них при помощи автолестницы. 70 человек покинули помещения самостоятельно.
В МЧС добавили, что информации о пострадавших нет. Причину случившегося после полной ликвидации пожара установит дознаватель.