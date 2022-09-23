В ЗТФ осваивают первый в России VR-тренажёр для обучения управлению портальным краном

Уникальный для российского рынка тренажёр-симулятор SenSey Заполярному транспортному филиалу «Норникеля» предоставила компания «Интехком».

«Тренажер нам нужен для обучения молодых машинистов работе на кране, чтобы те чувствовали себя увереннее, когда приступят к трудовой вахте в реальных условиях», — говорит главный энергетик, начальник управления главного энергетика ЗТФ Максим Чепелев.

Место ученика — это точная копия кресла, устанавливаемого на портальных кранах. Надевая VR-очки, ученик погружается в симуляцию работы с видом из кабины портального крана. Управление происходит как с помощью физических механизмов, так и при помощи специальных датчиков, совмещающих движение рук с виртуальной средой. Это позволяет взаимодействовать с объектами максимально точно.

Тренажер даёт возможность отработать навыки управления различными типами грузозахватных приспособлений (спредер и грейфер) в разных погодных и световых условиях: можно выбрать дневной или ночной режим, включить дождь, туман, снег и сильный ветер. В процессе обучения тренируется координация рук при одновременном выполнении различных операций. Контролировать состояние крана ученик может на панели оператора – она отображает виртуальные данные о работе механизмов.

Тренажёр имеет встроенную систему для оценки выполнения заданий и ведения базы пользователей. Помимо места ученика, SenSey укомплектован оборудованием для преподавателя. Тот может выбирать типы заданий, контролировать их выполнение на дополнительном мониторе и переключать виды, в том числе и со стороны ученика, подсказывая и помогая ему.

По окончании обучения проводится экзамен с возможностью ведения журнала учеников и записи их результатов.

SenSey предполагается использовать не только для обучения, но и для мониторинга знаний уже работающих сотрудников. В процессе обучения собираются данные для каждого пользователя тренажера: количество наработанного времени и обработанного груза, объём грузов за установленное время, количество критических ошибок и т.д.