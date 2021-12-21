Валентина Матвиенко: «Мы должны шаг за шагом возвращать Норильску славу столицы Севера»

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула: «За последние тридцать лет из-за отсутствия должного внимания Норильск превратился в неблагоустроенный для жизни город. Это и изношенные инженерные сети, и отсутствие современной социальной и иной инфраструктуры, и ветхое жильё и многое-многое другое. Такое положение вещей в принципе не может быть нормой ни для одного города нашей страны. А для Норильска — крупного промышленного центра и форпоста России в Заполярье — в особенности. Это должен быть город-сад – богатый, благополучный, гостеприимный, куда едут люди со всей страны. Таким он и был в советские годы».

По словам Валентины Матвиенко, Совет Федерации взял ситуацию в Норильске на жёсткий парламентский контроль. «Мы поставили себе созидательную цель – обозначить все проблемные точки города и в контакте с федеральными органами исполнительной власти, краевой администрацией, «Норникелем» добиться полного решения вопроса».

Председатель СФ напомнила, что на днях Правительство России утвердило комплексный план социально-экономического развития города до 2035 года, при этом работа по плану началась с опережением, ещё до его принятия: «Сегодня мы собрались, чтобы обсудить, что уже сделано для развития городского хозяйства и социальной инфраструктуры, а что нам предстоит сделать в ближайшее время».

Она уверена, что сейчас, когда к Норильску приковано внимание и Совета Федерации, и Правительства, и главы государства, план развития города не просто будет реализован на 100%, но и станет эталоном правильного, ответственного отношения бизнеса к регионам.

Валентина Матвиенко отметила, что Президент России Владимир Путин уже не раз подчёркивал, что на повышение качества жизни граждан должна работать как власть, так и бизнес: «Социальная ответственность крупных компаний – это не вопрос их предпочтений, а прямая обязанность, тем более, когда целый город, по сути, работает на крупное и, что важно, прибыльное предприятие». Группа компаний «Норильский никель» работает очень успешно. Это большой труд руководителей, рабочих предприятий. За это им особое спасибо. Это очень важная часть российской экономики».

Говоря о первых результатах реализации рекомендаций Совета Федерации, она добавила, что на сегодняшний день увеличены бюджетные ассигнования на государственную программу Российской Федерации «Охрана окружающей среды». Средства, в частности, направлены на возмещение вреда, причинённого водным объектам территории. Проведена инвентаризация и приняты решения в отношении объектов капитального строительства и земельных участков, находящихся в федеральной собственности и неиспользуемых по назначению. Кроме того, построено здание пожарного депо, проведены работы по обустройству автодорог, ремонту наружного освещения и подъездов к дворовым территориям, перечислила глава СФ.

Валентина Матвиенко также сделала акцент о том, что показатель износа жилого фонда в Норильске недопустимо высокий – более 47%. «На протяжении многих лет в городе фактически не велось строительство многоквартирных домов. Поэтому сегодня, когда на это выделяются значительные средства, городу нужна качественная, высокотехнологичная реновация жилищного фонда, рассчитанная на длительную эксплуатацию в условиях Арктики. Иначе через 15–20 лет опять придётся всё перестраивать. Поэтому особое внимание – к качеству возводимого жилья».

Не менее важной задачей был назван ремонт коммунальной инфраструктуры. Ещё один острый для города вопрос, считает глава СФ, касается состояния социальной сферы. «Знаю, что впервые за много лет запланировано строительство школы на 1 100 мест, детского сада на 270 мест и современной поликлиники. В соответствии с достигнутыми договорённостями, сроки реализации этих проектов были сдвинуты «влево» и их должны ввести в эксплуатацию настолько оперативно, насколько это возможно. Будем следить за этим самым тщательным образом».

По-прежнему тяжёлой, по данным главы СФ, остается экологическая ситуация. В антирейтинге Росприроднадзора среди городов с самым загрязнённым воздухом Норильск занимает первое место. При этом Председатель СФ уточнила, что в ближайшее время именно с Норильска начнётся эксперимент по автоматическому контролю за выбросами загрязняющих веществ. «Норникель» уже приступил к активной реализации проекта по утилизации диоксида серы. Глава СФ выразила надежду, что благодаря принимаемым мерам по столь чувствительному для города вопросу эта тема будет закрыта.

Ещё один момент, на котором остановилась Валентина Матвиенко — финансирование комплексного плана. Оно будет осуществляться за счёт трёх источников: федерального бюджета, консолидированного бюджета Красноярского края и средств «Норникеля» - две трети средств выделяется компанией. «На мой взгляд, это абсолютно справедливо. Компания, как градообразующее предприятие, должна взять на себя большую часть затрат по модернизации города», — сказала она.

Представляется правильным, считает глава СФ, что план предусматривает ежеквартальную отчётность профильных федеральных ведомств и региональных властей перед Минвостокразвития. «Учитывая то, что через два года Норильск будет отмечать 70-летие, мы ждём, что к юбилею города жители уже почувствуют реальные изменения в своей повседневной жизни».

Она особо подчеркнула, что и краевые власти, и администрация города, и «Норникель» должны шаг за шагом возвращать Норильску славу столицы Севера. «И в этом деле вы можете полностью рассчитывать на поддержку Совета Федерации. Мы выступаем не в качестве ревизоров и контролёров, а как ваши партнёры и единомышленники», — добавила Валентина Матвиенко.

В свою очередь министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков отметил особое место, которое Норильск занимает в Арктической зоне РФ. «Норильск – один из крупнейших по численности городов за полярным кругом в мире. Это промышленная столица Арктики. На Норильский промышленный район приходится более одного процента промышленного производства страны». При этом городская среда, социальная сфера на сегодняшний день не соответствуют такой роли города в экономике. Это является причиной отъезда из арктического региона. Министр рассказал о направлениях работы, которая ведётся в соответствии со Стратегией развития АЗРФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года.

«Развитие Норильска мы относим к «пилотным проектам» по развитию российской Арктики», — подчеркнул он.

Губернатор Красноярского края Александр Усс поблагодарил Совет Федерации за то внимание, которое сенаторы уделяют городу Норильску, имеющему особую значимость для Красноярского края. «Это позволило высветить проблемы, которые копились годами, стало мощным импульсом для их преодоления. Речь идет и об устранении экологических последствий аварии на ТЭЦ-3 – значительная часть этой работы уже завершена - радикальном изменении подходов к обеспечению промышленной безопасности, и, конечно, о социально-экономическом развитии города».

По словам губернатора, настрой всех участников Соглашения о развитии Норильска даёт основания считать, что уже через год будут получены первые значимые результаты.

Президент «Норникеля» Владимир Потанин в свою очередь уверен, что благополучная жизнь Норильска невозможна без развития «Норникеля», и наоборот: амбициозные планы компании можно реализовать только в процветающем городе. «Миссия нашего поколения — обеспечить Норильску успех, устойчивое развитие производства и города. Планы компании по вхождению в зелёную экономику невозможны без создания в Норильске современной комфортной среды. На ближайшие десять лет инвестиционная программа «Норникеля» составляет 2,5 трлн руб. Что касается Норильска, нами принято решение о выделении 150 млрд руб. дополнительно к утверждённым ранее 120 млрд руб. на реализацию комплексного плана социально-экономического развития города. К 2023 году жители Норильска и работники предприятия должны в полной мере ощутить реализацию планов по развитию столицы северного края».

Глава города Норильска Дмитрий Карасев поблагодарил Совет Федерации, профильные федеральные министерства, Губернатора края, руководство компании за поддержку:

«Реализация комплексного плана по своему размаху может быть сопоставима только со вторым строительством комбината. Мне очень приятно, что именно мнение норильчан легло в его основу. Было собрано огромное количество «живых» предложений. Могу смело сказать, что комплексный план получился народным. Сегодня я отчитался о первых итогах реализации мероприятий комплексного плана, которые стали реальными только благодаря подписанию четырехсторонних соглашений в феврале этого года. Эти соглашения, на мой взгляд, являются реальным примером государственно-частного партнерства. Осознаем, что без государственного подхода, который демонстрирует компания «Норникель», без ее поддержки, осуществление такого грандиозного проекта было бы невозможно».

Он также рассказал, что в июле стартовал открытый международный конкурс по созданию архитектурно-планировочной концепции города до 2035 года, в котором участвовали 73 компании. Итоги конкурса будут учитываться при реализации всех мероприятий комплексного плана. Также Глава города доложил, что работы по реализации мероприятий комплексного плана уже активно ведутся. И хотя результаты в части строительства новых жилых домов и социальных объектов сегодня пока незаметны глазу, проделана большая подготовительная работа, которая связана с созданием проектно-сметной документации, оформлением земельных участков.

«Вместе со строительством новых домов для нас важно и то, как будет модернизироваться существующий жилой фонд, этого ждут норильчане. Мы решили подойти к этой проблеме с учетом поквартального зонирования», - рассказал глава Норильска.

В рамках комплексного плана предусмотрены мероприятия по расселению и сносу аварийных домов, которые удалось перенести с 2024 года на более ранний период. В этом году существенно нарастили темпы по ремонту улично-дорожной сети. Кроме того, в Норильске планируется скоро начать принимать многочисленных гостей из других регионов: на финальной стадии находится разработка мастер-плана туристического кластера «Арктический».

«Мы сделаем все для того, чтобы наш город был самым развитым, самым современным, самым доступным, город, в который не просто хочется приехать, заработать денег, а город, в который хочется приехать, остаться жить и растить детей», - подчеркнул Дмитрий Карасев.

В завершении встречи её участники осмотрели выставку «Строим Норильск будущего», развёрнутую в верхней палате парламента. По итогам заседания заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова подчеркнула особую значимость своевременного обновления социальной инфраструктуры в рамках реализации утверждённого плана развития Норильска. Она призвала сконцентрироваться на чётком соблюдении сроков в соответствии с постановлением Совета Федерации.

По словам заместителя Председателя СФ Николая Журавлева, сейчас есть всё необходимое для полноценной работы над осуществлением плана — не только своевременной, но даже и опережающими темпами. «Заинтересованность и деятельное участие руководства региона, градообразующего предприятия и федеральных властей уже даёт должный синергетический эффект».

Вопросы обеспечения жителей социальной инфраструктурой, улучшения экологической обстановки, реновации жилья и коммуникаций остаются на контроле Совета Федерации до момента выполнения всех взятых участниками на себя обязательств и создания комфортных, благоприятных условий для норильчан, отметил Николай Журавлев. «Этот проект должен стать примером для развития моногородов и проявления социальной ответственности бизнеса на территориях своего присутствия».