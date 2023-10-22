Вам с газом?

Проект по созданию первой газовой заправки на территории Норильска стартовал около двух лет назад и был бы завершён раньше, если бы не возникшие проблемы, спровоцированные санкционными ограничениями. Основную часть оборудования подрядчик успел закупить ещё до их введения, а вот недостающие детали заменили российскими аналогами. Стоимость проекта составила около миллиарда рублей.

На данный момент заправка работает в пуско–наладочном режиме, но уже через месяц полноценно вступит в строй. За сутки здесь можно будет заправлять около трёхсот автомобилей. На данный момент в распоряжении «Норникеля» 22 единицы техники. Это КАМАЗы, краны и вахтовки, оснащённые двигателями, работающими на метане. Это своего рода эксперимент. Прежде чем переводить остальной большегрузный транспорт предприятия на новый вид топлива, необходимо убедиться в его эффективности, экономичности и, главное, безопасности использования в условиях Заполярья.

– Надеемся, что опыт зимней эксплуатации, который нам предстоит, окажется положительным. Если результаты будут успешны, то мы продолжим комплектовать предприятия техникой, работающей на природном газе, строить дополнительные заправки, — подчеркнул Евгений Федоров, вице–президент и руководитель энергетического дивизиона «Норникеля». — На старте проекта мы видим двух основных потребителей: это сам «Норникель» и позже — муниципалитет. На этой заправке мы будем рады видеть и жителей города, но лишь тех, у кого на автомобиле установлено сертифицированное газовое оборудование. После окончания тестового режима здесь можно будет заправить своё авто.

Сколько будет стоить метан для населения, станет известно через несколько недель, но уже сейчас эксперты с уверенностью говорят, что это будет значительно дешевле, чем заправляться бензином. Ведь ГСМ после доставки на Север существенно вырастает в цене, а газ местный.

– Не могу не сказать слова благодарности в адрес нашего градообразующего предприятия и компании «Норильсктрансгаз» за приверженность к той экологической повестке и обязательствам, которые они на себя взяли. Мы сегодня видим результаты этой большой работы, и в перспективе подобные объекты позволят перевести большую часть норильского транспорта на более экономичный, а главное, экологичный вид топлива, — отметил на торжественном открытии Дмитрий Карасев.

Также специалисты отметили, что метан не только дёшев, экологичен, но и вполне безопасен. Это подтверждает огромный опыт его использования по всему миру как в средней полосе, так и в северных широтах, пусть и не на столь близких к полюсу территориях.

– Аналогичный опыт эксплуатации автомобильной газонаполнительной компрессорной станции в похожих климатических условиях имеется у Якутии. Там такие же объекты функционируют довольно давно, и дело поставлено на поток. Прикинули, как это возможно воплотить в жизнь у нас в сопоставимых погодных условиях. Все прекрасно работает и безопасно, — пояснил Марк Шилыковский, генеральный директор АО «Норильсктрансгаз». — Станцию обслуживают десять сотрудников, предварительно прошедших соответствующее обучение. Делая основной упор на безопасность, технологическую часть мы разместили чуть в отдалении, оснастили станцию датчиками загазованности, которые автоматически блокируют подачу метана в случае превышения уровня загазованности, установили систему оповещения и другое.

Кстати, на станции есть колонка, которая заправляет передвижные заправщики, а те, в свою очередь, могут доставлять топливо на отдалённые участки.