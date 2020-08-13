Вандализм, и как с этим бороться

Такие прецеденты есть: на одном из видео, размещённом в одной из соцсетей города, дети влезают на верхние чаши фонтана и плещутся водой. Подобное поведение может привести к травме, говорят специалисты УЖКХ.

- Около двух недель назад мы обращались к норильчанам с просьбой беречь цветы и зелёные насаждения города. К сожалению, вандализм в их отношении достиг столь крупных масштабов, что подрядчику приходилось обновлять клумбы после каждых выходных едва ли не вполовину. Люди нас услышали, спасибо им. Но пришла другая проблема: люди – чаще дети - начали «купаться» в фонтане на бульваре Влюбленных, - поясняет Анвар Низамутдинов, заместитель директора УЖКХ по благоустройству. – Если вы на видео узнали своих детей, поговорите с ними о том, что это небезопасно, площадь ярусов слишком мала, легко поскользнуться.

Плюс к тому от подобных игр повреждается и оборудование фонтана, а в зависимости от степени ущерба виновнику грозит административная или уголовная ответственность.

Повреждениями заканчиваются и другие игры некоторых детей – когда они бросают в фонтан камни, которые пробивают кафельное дно и гидроизоляцию. Кстати, недавно подрядчик в рамках гарантии провёл новую изоляцию, но и она такого отношения долго не выдержит. Другое частое «рукотворное» повреждение возникает как раз из-за того, что дети, влезая в чашу фонтана, повреждают поплавок, отключающий подающие воду насосы. Затем мастерам приходится приводить оборудование в рабочее состояние. Всё это время фонтан не работает.

Анвар Низамутдинов просит больших и маленьких горожан быть внимательнее к фонтану, украшающему город, а родителей, чьи дети «отметились» в неуместных играх, – поговорить со своими чадами.