Вау-эффект достигнут

На днях художники завершили 3D-картины на Комсомольской, 33а, Московской, 4, а также на талнахском баке, расположенном недалеко от рудника «Маяк». Проект реализуется Агентством развития Норильска при поддержке компании «Норникель», администрации Норильска и Таймыра второй год. В прошлом году преобразился въезд в Центральный район города: монументальная живопись с символами Норильска украсила торцы домов № 3 и 4 на Красноярской улице. Символ Кайеркана — сова — «поселился» на Норильской, 20, а на подстанции по ул. Кирова, 27а появилась картина «Удачный гол».

Концепцию этого года команда Агентства развития Норильска разрабатывала совместно с творческой командой SPECTR. Фишкой стал 3D-эффект. Кроме того, картины объединены общей идеей романтики и любви к путешествиям, свойственных, по мнениям авторов эскизов, норильчанам. Художник Сергей Шевелёв отмечает, что росписи было технически сложно выполнить из-за невозможности в белые ночи работать с проектором, передающим рисунок прямо на фасад.

- Прибегали к практике нанесения разметки, которая многократно корректировалась. Три дня ушли только на разметку. А 3D-эффект, открывающийся только с одной точки, добавил трудности – постоянно приходилось бегать на эту точку и проверять правильность нанесения краски. Но в этом и плюс подобных картин: с одной стороны стена выглядит абстракцией, но с нужной точки открывается вау-эффект, и картина обретает нужный объём. Полученным результатом я доволен. На Комсомольской мы работали вдвоём с Сергеем Ерофеевым. На Московской, 4, расписывали Алексей Таракин и Виталий Сафронов, а в Талнахе – мы с Сергеем и Максим Поторжнов.

Еще одной особенностью выполнения работ стало использование не баллончиков, а краскопульта с фасадной краской, которая не бликует и позволяет создать 3D-эффект. Краской из баллончика оформляли только талнахский марсоход, изобилующий мелкими деталями, выписывать которые фасадной краской пришлось бы в течение двух месяцев, в то время как баллончиками уложились в неделю. Сергей Шевелёв также отметил долговечность фасадной краски, пообещав, что она продержится десятилетия. Хорошее подтверждение его словам в Норильске, кстати, есть: уже почти шесть лет держится роспись депо у здания железнодорожного вокзала, откуда «выезжает» поезд – это, кстати, также рисунок Сергея.

На символической церемонии приёмки обновленных фасадов Константин Горбунов, и.о. директора АРН, поблагодарил всех за успешную работу и рассказал, что галерея уличных искусств в Норильске продолжится, так что горожане могут ждать новых впечатляющих художественных решений:

- В этом году мы напомнили, что норильчане много летают, отсюда и идея пригласить горожан в мечтательный полёт — нарисовать дирижабль в районе Молодёжного центра и воздушные шары рядом с парком. Для самых смелых мечтателей появился марсоход в Талнахе. «АРкТика» продолжится и в будущем году, сейчас готовятся предложения, которые мы обсудим с руководством города и норильчанами. Возможно, роспись появится на фасаде ул. Кирова, 38 и входной группе Ленинского проспекта со стороны «Арены».

Андрей Малков, заместитель главы Норильска, уверен, что предложенные варианты будут не менее яркими и привлекательными, чем созданные за последние два года.

- Городом продолжается системная работа по восстановлению своего архитектурного облика, украшению фасадов. «АРкТика» - креативный проект, организованный усилиями АРН. Он ценен и тем, что каждый житель может видеть в рисунках что-то свое. Например, дирижабль – символ непотопляемости, неторопливого, но стабильного полёта. Безусловно, такие проекты украшают наш город. Хотелось бы услышать мнение большего числа горожан о получившихся картинах, но уже много положительных отзывов. Видя, как быстро и качественно выполняется работа, в будущем году мы ее обязательно продолжим, - заверил Андрей Малков.

Кстати, галерея уличных искусств «АРкТика» вышла за пределы Норильска. Этим летом роспись украсила одну из центральных площадей Дудинки, где АРН совместно с администрацией Таймыра реализует проект «Притяжение Таймыра» по созданию современного общественного пространства в этническом стиле. Художники, уже известные Норильску авторы кайерканской «Совы» Алексей Михеев и Денис Шевчук, завершили работы на фасадах домов на ул. Матросова, 10 и 12, где теперь на радость дудинцам соединились «Солнце» и «Луна».