Важна каждая деталь

Александр Железняк, маркетолог и один из экспертов-разработчиков мастер-плана, рассказал об одном из проектов АРН, который направлен на развитие экотуризма на Таймыре. Во время разработки мастер-плана ТРК «Арктический» во внимание бралось каждое мнение, даже тех, кто косвенно касается проекта.

Сегодня перед разработчиками стоит множество задач.

- Одна из задач мастер-плана и вообще работы, которую проводит Агентство развития Норильска, - переубедить людей, сделать так, чтобы они поверили, что их земля может быть интересна туристам, – рассказывает Железняк. - Второй момент - это проблема уверенности только в летнем сезоне. Люди думают, что зимой на Севере делать нечего. Я в такие моменты показываю график посещения Шпицбергена. 20-30 лет назад, когда там только начинал развиваться туризм, зимний поток был нулевой. Сегодня в зимний сезон Шпицберген посещает столько людей, сколько летний тогда, - подчеркнул Александр Железняк.

Также среди главных задач – взять под контроль турпоток. В мастер-плане подробно описано, как регулируемый поток может сохранить природу Таймыра. Одна из больших угроз – это незаконная застройка. Сегодня на озере Лама, Глубокое, Собачье и Мелкое более 110, а по оценке экспертов 200 строений, среди которых только 20 объектов имеют хоть какие-то бумаги. А у остальных нет никакой соответствующей документации, ни очистных сооружений, ни централизованной системы вывоза мусора. А туристы, которые там останавливаются, уже сегодня оказывают негативное влияние на экосиситему озёр. Таким образом, если эту ситуацию не взять под контроль, то через 20-30 лет от природы Таймыра не останется ничего.

Среди преимуществ Таймыра главное – это промышленное освоение. Благодаря промышленности на Таймыре появились дороги, взлётно-посадочныеполосы, появилась возможность принимать людей. Именно промышленность примет непосредственное участие в мастер-плане.

- Технические возможности расширяются, у людей появляется огромное количество средств передвижения, застройка будет разрастаться, - считает Александр Железняк. – Турпоток в любом случае сильно не увеличится, потому что эта территория не может принять много людей без инфраструктуры. Но мы видим: поток в 2-3 тысячи нерегулируемых туристов может убить природу, а при управляемом потоке на Таймыр сможет приехать 50 тысяч человек, но при этом природа не понесет никакого ущерба.

Уже сегодня большинство путешественников по всему миру ждут, когда Таймыр предоставит качественный турпродукт.

- Мы не изобретаем велосипед. Сегодня в мире 10 млн арктических туристов. Они ждут, когда Таймыр предложит качественный и стандартизированный продукт мирового уровня. И сегодня мы, вместе с Агентством развития Норильска и с расширяющимся турсообществом, работаем над созданием такого продукта, - завершил рассказ о мастер-плане Александр Железняк.

Первая часть мастер-плана будет готова уже к концу года.