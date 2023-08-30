Вблизи ул. Игарской обнаружили загрязнённый участок почвы

Как сообщают в ведомстве, на данном участке компания «ИТС» проводит бурение свай под опоры линий электропередач. Участок строительства и прилегающая территория загрязнены шламами от производственной деятельности (измельчённая горная порода с остатками бурового раствора).

К проверке присоединилось и краевое министерство экологии и рационального природопользования. В ходе проверки будет определена площадь загрязнения, дана оценка его воздействия на экосистему и соблюдения предприятием природоохранного законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности. По результатам проверки при наличии оснований будет принят исчерпывающий комплекс мер реагирования.