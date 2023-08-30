МАУ ИЦ «Норильские новости»

Вблизи ул. Игарской обнаружили загрязнённый участок почвы

Вблизи ул. Игарской обнаружили загрязнённый участок почвы

Главная / Новости / Город

Вблизи ул. Игарской обнаружили загрязнённый участок почвы

Красноярская природоохранная прокуратура с дислокацией в Норильске уже проводит проверку по данному факту.

Вблизи ул. Игарской обнаружили загрязнённый участок почвыВблизи ул. Игарской обнаружили загрязнённый участок почвы

Как сообщают в ведомстве, на данном участке компания «ИТС» проводит бурение свай под опоры линий электропередач. Участок строительства и прилегающая территория загрязнены шламами от производственной деятельности (измельчённая горная порода с остатками бурового раствора).

К проверке присоединилось и краевое министерство экологии и рационального природопользования. В ходе проверки будет определена площадь загрязнения, дана оценка его воздействия на экосистему и соблюдения предприятием природоохранного законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности. По результатам проверки при наличии оснований будет принят исчерпывающий комплекс мер реагирования.

30 августа в 18:10 230
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также