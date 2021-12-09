МАУ ИЦ «Норильские новости»

Вчера из-за сильной метели в Талнахе произошло крупное ДТП

Вчера из-за сильной метели в Талнахе произошло крупное ДТП

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Вчера из-за сильной метели в Талнахе произошло крупное ДТП

Около 16 часов на улице Горной столкнулись несколько машин.

Вчера из-за сильной метели в Талнахе произошло крупное ДТП

По предварительным данным водители автомобилей при выборе скорости движения и дистанции не учли погодные условия и столкнулись с впереди идущим транспортом, отмечают в ОГИБДД Норильска. Участники происшествия самостоятельно прибыли в подразделение Госавтоинспекции для оформления ДТП.

- Сведения по числу попавших в ДПТ машин уточняются, пока пятеро водителей обратились в ГИБДД, – отметили в полиции.

В результате аварии вред причинён только транспортным средствам. Водители и пассажиры не пострадали.

9 декабря в 11:30 640
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