МАУ ИЦ «Норильские новости»

Вчера на турбазе «Горизонт» вспыхнул пожар

Вчера на турбазе «Горизонт» вспыхнул пожар

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Вчера на турбазе «Горизонт» вспыхнул пожар

Возгорание произошло в деревянной бане. Происшествие обошлось без пострадавших.

Вчера на турбазе «Горизонт» вспыхнул пожар

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны в 19.08 от администрации комплекса отдыха «Горизонт». Уже через пять минут на место прибыли четыре отделения огнеборцев. Как сообщили пожарные дознаватели, возгорание охватило площадь в 150 квадратных метров. В результате баня полностью уничтожена огнем, причина его возникновения сейчас устанавливается.

В настоящее время загородный комплекс отдыха работает в штатном режиме. «Никакой паники! - сообщается в соцсетях комплекса. – «Горизонт» работает в штатном режиме, мы также осуществляем бронирования. Да, на сегодняшний день одна из бань будет недоступна, но дома и первый банный комплекс работают без изменений. Разумеется, по всем существующим бронированиям бани будет возвращена оплата». Там также акцентировано, что причина возгорания не останется невыясненной. Отдыхающим принесли извинения за неудобства.

22 декабря в 14:39 800
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