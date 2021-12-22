Вчера на турбазе «Горизонт» вспыхнул пожар

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны в 19.08 от администрации комплекса отдыха «Горизонт». Уже через пять минут на место прибыли четыре отделения огнеборцев. Как сообщили пожарные дознаватели, возгорание охватило площадь в 150 квадратных метров. В результате баня полностью уничтожена огнем, причина его возникновения сейчас устанавливается.

В настоящее время загородный комплекс отдыха работает в штатном режиме. «Никакой паники! - сообщается в соцсетях комплекса. – «Горизонт» работает в штатном режиме, мы также осуществляем бронирования. Да, на сегодняшний день одна из бань будет недоступна, но дома и первый банный комплекс работают без изменений. Разумеется, по всем существующим бронированиям бани будет возвращена оплата». Там также акцентировано, что причина возгорания не останется невыясненной. Отдыхающим принесли извинения за неудобства.