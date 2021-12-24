Вчера Президент России Владимир Путин провёл традиционную большую пресс-конференцию

«Известия» собрали ключевые моменты. Одна из главных и наиболее злободневных тем — пандемия. Президент неоднократно акцентировал внимание на необходимости добровольной иммунизации, несмотря на то что в некоторых странах вводятся меры преследования за отказ от вакцинации. Как заявил глава государства, такие решения полностью неэффективны, потому что сила действия равна силе противодействия.

— Нам нужен коллективный иммунитет где-то под 80%. Надеюсь, в следующем году или хотя бы в конце первого квартала — во втором квартале мы достигнем этого уровня, — сказал Владимир Путин.

Единственный доступный способ — терпеливо разъяснять гражданам пользу прививок и убеждать их сделать правильный выбор. Что же касается противников вакцинации в политике, Владимир Путин считает, что они пытаются заработать дешёвые очки на здоровье нации.

Смертность из-за COVID всё ещё высокая. Это связано с низким уровнем вакцинации и коллективного иммунитета.

Помимо борьбы с пандемией, нельзя забывать и о других болезнях. Диспансеризация должна работать устойчиво и без всяких ковидных ограничений и сложностей, сказал президент. Сейчас уже создана хорошая система, и она будет расширяться, надеется глава государства.

Основное, на что должны обращать внимание все чиновники в России, — люди. Однако их в стране не хватает, отметил Владимир Путин. Населения в 146 млн человек для огромной российской территории, по его мнению, совершенно недостаточно. Это приводит к проблемам, в том числе и с нехваткой рабочих рук. Чтобы люди чаще решались на рождение детей, требуется создать для них комфортные социально-экономические условия.

— Наша задача заключается в том, чтобы в ближайшее время — на следующий год и через год — выстроить окончательно всю цепочку, связанную с поддержкой материнства и детства, от рождения и до окончания школы. Мы на каждом шаге примем соответствующие меры поддержки. Они и сейчас есть, но есть определённые разрывы, касающиеся возраста ребёнка. Мы закроем эти разрывы в перспективе ближайших полутора лет, — пояснил президент.

Ещё одна социальная программа — расселения аварийного фонда — будет продолжена и распространится на жильё, признанное таковым после 1 января 2017 года, сказал Владимир Путин.

— Мы должны вытащить людей из этой ситуации, из тех трущоб, где они проживают, — подчеркнул он.

Традиционно много внимания глава государства уделил вопросам экономики. Работа правительства и ЦБ, по его словам, заслуживает удовлетворительной оценки — по итогам года рост ВВП ожидается на уровне 4,5%, а реальные доходы россиян должны вырасти в среднем на 3,5%, но при этом далеко не у всех категорий граждан. Годовая инфляция — порядка 8% — в два раза превышает целевой показатель, отметил он. И подчеркнул: в связи с этим правительство должно проиндексировать пенсии выше уровня инфляции — в принятом бюджете на следующий год предусмотрен рост лишь на 5,9%. В целом главный финансовый документ он назвал социально ориентированным.

Владимир Путин заверил, что не вмешивается в политику регулятора, и выступил в защиту повышения ключевой ставки. Без такого шага экономическая ситуация в России могла бы пойти по турецкому сценарию, где курс лиры рекордно обрушился после снижения процентной ставки, предупредил глава государства. Вместе с тем президент признал, что повышение ключевого показателя уменьшает возможности роста ВВП, который должен быть выше среднемирового. Но пока объёмы кредитования не падают, а прибыль банков растёт, обратил он внимание.

— Конечно, можно здесь поругивать Центральный банк. Я знаю — я же каждый день в контакте с коллегами, скажем, из реального сектора экономики, — знаю, как они ругаются на Центральный банк, и знаю их аргументы. Почти каждый день, поверьте, просто по телевизору не показываем: на три метра люди садятся от меня, мы беседуем, — раскрыл карты президент. — Вам может показаться это странным: я не вмешиваюсь в работу Центрального банка, но оцениваю её положительно и полагаю, что, в принципе, мы находим золотую середину.

Рассказал Владимир Путин и о рекордных показателях в строительстве жилья — 90 млн кв. м в 2021 году. Он поздравил с этим достижением работников строительной отрасли.

В международном измерении Владимира Путина спросили про грядущую Олимпиаду в Пекине (решение США о её дипломатическом бойкоте — неприемлемое и ошибочное), отношениях с Китаем (это абсолютно всеобъемлющее партнёрство стратегического характера) и Италией (отношения если не показательные, то хорошие и устойчивые), а также о признании власти талибов (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в Афганистане (мы работаем консолидированно со всеми участниками международного общения).

Но главной темой стал вооруженный конфликт в Донбассе. Будет ли между Россией и Украиной война, спрашивали журналисты. Отвечая на него, Владимир Путин несколько раз возвращался к истокам украинского кризиса. Ведь, по его словам, вплоть до 2014 года Россия спокойно работала с украинскими руководителями и даже не планировала каких-то действий в отношении Крыма. Однако с «кровавым переворотом» 2014 года нас поставили в ситуацию, когда мы не могли поступить иначе, сказал он.

Президента спросили, как Москва может гарантировать, что она не будет нападать на Киев.

— Вы требуете от меня каких-то гарантий. Вы должны нам дать гарантии, вы — и немедленно, сейчас, а не забалтывать десятилетиями, — отрезал Владимир Путин. — Мы, что ли, ставим ракеты рядом с границами США? Нет. Это США со своими ракетами пришли к нашему дому, на пороге нашего дома находятся, — акцентировал президент. — Разве это какое-то избыточное требование — не ставить больше никаких ударных систем у нашего дома? Ну чего здесь необычного?

— Складывается впечатление, что, может быть, [украинцы] готовят третью военную операцию [в Донбассе], и нас заранее предупреждают — не вмешивайтесь, не защищайте этих людей. Вмешаетесь, будете защищать — последуют новые санкции, — так на пресс-конференции Владимир Путин оценил ситуацию вокруг украинской границы.

Москва хочет построить с Киевом добрососедские отношения, заверил президент, тут же подчеркнув: Киев не только не вносит оговоренные изменения в украинскую конституцию, но и отказывается от прямого диалога с самопровозглашёнными республиками Донбасса.