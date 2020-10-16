МАУ ИЦ «Норильские новости»

Вчера сотрудники ГИБДД провели акцию «Белая трость»

Вчера сотрудники ГИБДД провели акцию «Белая трость»

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Вчера сотрудники ГИБДД провели акцию «Белая трость»

Акция приурочена к Международному дню белой трости, который ежегодно отмечается 15 октября и привлекает внимание к проблемам незрячих людей.

Вчера сотрудники ГИБДД провели акцию «Белая трость»Вчера сотрудники ГИБДД провели акцию «Белая трость»Вчера сотрудники ГИБДД провели акцию «Белая трость»

Госавтоинспекторы и представители Всероссийского общества слепых Норильска встретились на Театральной площади, возле пешеходного перехода, обозначенного специальной табличкой «Слепые пешеходы», чтобы напомнить норильским автомобилистам о том, что в городе живут люди с ограниченными физическими возможностями.

Участники акции и представители Всероссийского общества слепых Норильска Оксана Антонова и Юлия Деткова рассказали, как непросто незрячим и слабовидящим людям ориентироваться в современном интенсивном дорожном движении, и поэтому внимание и помощь других участников дорожного движения для них особенно ценны.

Возле таблички «Слепые пешеходы» сотрудники ГИБДД и представители общества слепых Норильска вручали водителям специальные памятки и рассказывали, что в пункте 14.5 ПДД говорится, что при подаче пешеходом сигнала белой тростью водители обязаны остановиться и пропустить его, в том числе и вне зоны пешеходного перехода. Также дорожные полицейские рекомендовали автолюбителям не забывать, что людям с ограниченными физическими возможностями требуется больше времени для перехода проезжей части, поэтому следует проявить понимание и не спешить.

В ходе акции сотрудники ГИБДД советовали водителям и пешеходам проявлять взаимоуважение и не оставаться равнодушными к ситуациям, в которых кому-либо требуется помощь.

Текст Наталья Черкашина
Фото из архива ГИБДД
16 октября в 14:06 150
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