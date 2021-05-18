МАУ ИЦ «Норильские новости»

Вчера стартовала шестая глобальная неделя безопасности дорожного движения

Вчера стартовала шестая глобальная неделя безопасности дорожного движения

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Вчера стартовала шестая глобальная неделя безопасности дорожного движения

Международная акция продлится до 23 мая.

Вчера стартовала шестая глобальная неделя безопасности дорожного движения

Неделя безопасного дорожного движения инициирована Организацией Объединенных Наций. В этом году её тематика - снижение скорости авто в населённых пунктах в местах пересечения транспортных и пешеходных потоков. Задача состоит в том, чтобы водители безусловно воспринимали пешеходов как участников дорожного движения и учитывали их уязвимое положение.

По данным Всемирной организации здравоохранения, снижение средней скорости всего на 5% может привести к сокращению числа ДТП со смертельным исходом на 30%. Согласно международным исследованиям, для взрослого пешехода в случае наезда автомобиля, двигающегося со скоростью 50 км/ч, вероятность гибели составляет около 20%. Если удар происходит при скорости 80 км/ч, риск возрастает почти до 60%. А для детей и пожилых людей он ещё выше.

«Снижаем скорость - сохраняем жизни» - под таким девизом проходит акция в России. Традиционно она охватывает места массового скопления людей. Поддержать её могут все желающие, не только приняв участие в информационно-пропагандистских мероприятиях, которые проходят в эти дни в Норильске и других городах, но и разместив на своих страницах в социальных сетях фото и видео под общим хештегом #ДорогиДляЖизни (#StreetsForLife).

Фото из открытых источников
18 мая в 13:53 480
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