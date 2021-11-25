Вчера в очередном ДТП пострадала 11-летняя девочка
Вчера в очередном ДТП пострадала 11-летняя девочка
Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства случившегося.
Вечером 24 ноября 43-летний водитель автомобиля «Рено», ранее лишённый права управления, двигаясь по Ленинскому проспекту, совершил наезд на 11-летнюю школьницу, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Девочка госпитализирована в городскую больницу.
Сотрудники ГИБДД проводят административное расследование, чтобы установить обстоятельства произошедшего.
Госавтоинспекция напоминает, что автомобиль, приближающийся к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть.
Дорожные полицейские в очередной раз призывают автолюбителей учитывать дорожные и погоды условия, а также не отвлекаться при управлении машиной.