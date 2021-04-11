Вчера в посёлке Тухард начались традиционные празднования Дня оленевода

Главное соревнование оленеводов тухардской тундры — гонки на оленьих упряжках — в этот раз впервые проводились с участием ещё одной категории тундровиков. После мужских и женских заездов впервые между собой соревновалась молодежь. Всем было за что бороться – к призам от администрации Таймыра и Норильскгазпрома теперь прибавились награды за победу от компании «Роснефть».

Победители с полным правом становятся обладателями современных снегоходов, лодочных моторов, компактных генераторов и других призов от спонсоров, выигрывая в конкурсах одежды, украшений, метания маута, прыжков через нарты, национальной борьбы и других .