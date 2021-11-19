Вчера вечером на трассе Норильск — Алыкель столкнулись КамАЗ и ПАЗ с пассажирами

ДТП произошло около 20.00 на 3-м километре автодороги. КамАЗ столкнулся на перекрёстке с автобусом, который перевозил рабочих, сообщила пресс-служба краевой полиции. По предварительным данным, грузовой автомобиль, ехавший со стороны Кайеркана в Норильск, не предоставил преимущество поворачивающему налево автобусу, хотя должен был уступить ему дорогу.

В момент столкновения в автобусе находилось 18 человек. Серьёзно пострадали двое. Им потребовалась госпитализация. В больницу попали 58-летний водитель КамАЗа и 50-летняя пассажирка автобуса ПАЗ. Еще четырё пассажира и водитель автобуса будут проходить лечение на дому.

В пресс-службе МВД уточнили, что оба водителя были трезвыми. По факту аварии проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.