Вчера вечером загорелась крыша детского сада с круглосуточным пребыванием

Как сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС России, информация о происшествии поступила дежурным вчера, 1 декабря, около 21.40. Очевидцы рассказали, что горит крыша детского сада на улице Ленинградской, 4а. В здании в этот момент находились дети — круглосуточная группа.

К моменту, когда пожарные приехали на место, на улице их ждали трое взрослых и пять детей. Они самостоятельно эвакуировались, никто не пострадал, сообщает Newslab.

Пожар удалось локализовать на площади в 20 квадратных метров. К 22.20 его ликвидировали полностью. Предварительной причиной происшествия специалисты назвали нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.

В пресс-службе также отметили, что внутренние помещения детского сада не пострадали от огня и воды, поэтому дети смогли вернуться.