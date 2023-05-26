Верный ориентир

Учебные сборы для обучающихся 10-х классов общеобразовательных учреждений муниципального образования город Норильск проводятся ежегодно в соответствии с федеральным законодательством.

В этом году они продлятся 4 дня, включая 30 мая. Запланированы зачётные стрельбы для юношей 10-х классов, экскурсии в воинскую часть 40919 и в музей боевой славы.

Для проведения учебных сборов определены базовые образовательные учреждения:

для юношей: гимназия № 5, СШ № 6, 16, 30, 45;

для девушек: гимназия № 4, СШ № 17, 29, 43, 45.

В сборах 2023 года примут участие 1136 обучающихся 10-х классов: 516 юношей и 620 девушек.

Для юношей проведут занятия по тактической, строевой, огневой и военно-медицинской подготовке, по изучению общевоинских уставов. В программу для девушек входит изучение основ медицинских знаний и здорового образа жизни. Научатся оказывать первую помощь при травмах, потере сознания, кровотечениях и других состояниях, угрожающих жизни и здоровью. Также со школьниками обсудят вопросы противодействия экстремизму, профилактики терроризма и недопущения фактов национализма.

Для эффективного обучения старшеклассников к проведению занятий привлекаются: специалисты военкомата; военнослужащие воинской части 40919; бойцы Росгвардии; специалисты Норильского ОМВД; «Службы спасения»; специалисты спортивных учреждений, управления по взаимодействию с общественными организациями и молодежной политике администрации города; медицинские работники; волонтёры-медики; представители общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» и других заинтересованных организаций и учреждений. Для обучающихся на учебных сборах организовано двухразовое питание (обед и полдник).

— Учебные сборы - это завершающая часть раздела «Основы военной службы» предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». Их рекомендовано считать промежуточной аттестацией, поэтому участие в сборах юношей и девушек 10-х классов обязательное. Это как итоговая аттестация. Кроме основных задач сборов, среди которых поддержание традиций патриотического воспитания, ещё и воспитательная часть. Есть и сопутствующая, но очень важная цель — военно-профессиональная ориентация, - прокомментировала событие главный специалист отдела организации и мониторинга общего образования управления города Норильска Зоя Блинова.