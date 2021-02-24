В 28 км от Дудинки вынужденную посадку совершил вертолет Ми-8Т авиакомпании «Норильск Авиа»

По сообщению авиакомпании «Норильск Авиа», 24 февраля в 28 км от Дудинки произвёл вынужденную посадку вертолет Ми-8Т авиакомпании «Норильск Авиа». На борту находились 16 пассажиров - из них трое детей, и три члена экипажа.

Вертолёт следовал по маршруту Дудинка-Усть-Авам-Волочанка-Дудинка. Посадка совершена штатно, на участок местности. Вертолёт, пассажиры и экипаж при посадке не пострадали. На место посадки направлен дежурный вертолет Норильск Авиа, со спасателями Норильской региональной поисково-спасательной базы Росавиации. Также на место посадки вылетел резервный вертолёт авиакомпании Норильск Авиа, который эвакуировал пассажиров и экипаж с места посадки и продолжил рейс по маршруту Дудинка-Усть-Авам-Волочанка-Дудинка.

По факту вынужденной посадки проводится проверка и установление причин.