Весь такой юбилейный...

Делим на два!

Чего только не натворила пандемия коронавируса в этом удивительном 2020 году: нарядила всех в маски, заставила бояться приближаться друг к другу. Прямо фантастическая история, на основе которой можно снимать фильмы или ставить добротные спектакли. Вот и театр это тоже зацепило.

— Меня пандемия застала в Москве, — вспоминает Анна Бабанова, главный режиссёр Заполярной драмы. — Сначала было даже весело, ведь мы работали в таком дичайшем темпе, и вдруг внеплановый отдых. Но после первой расслабленной недели пришло осознание, что это надолго, и стало очень грустно и волнительно. А дальше — шок! Просто не верилось, что этот мощный маховик из уже назначенных спектаклей, фестивалей, работы над новыми постановками и репетициями вообще можно остановить. Оказывается, можно. Мы так хорошо шли, год так удачно складывался... И всё равно сначала по инерции строили планы и были уверены, что их можно осуществить, просто чуть позже. Но в какой–то момент стало понятно, планам — конец. Надо ждать.

В лето наш театр уходил тихо, без аплодисментов. К тому же с премьерами, которые норильский зритель не успел даже увидеть. Это «Телёнок золотой. Бендериада» по великому сатирическому роману Ильи Ильфа и Евгения Петрова в постановке Якова Ломкина, а также «Счастливый номер» Жана–Мари Шевре (режиссёр Анна Бабанова). Был готов новый спектакль Тимура Файрузова «Как Циолковский летал на Луну», которым планировали завершить театральный сезон. Но, увы... Сегодня все сотрудники театра говорят, что их профессиональную жизнь теперь можно разделить на две части — до новых пандемических реалий и после».

— Сезон начинается непросто, — делится Ирина Куцая, директор норильской «маяковки». — Пугает вероятность так называемой второй волны. Тем не менее мы всё же открываемся. По новым требованиям заполнение зала – лишь 50%. У нас 551 зрительское место, теперь кресла займут лишь 275 человек. Хотя всё познаётся в сравнении. Мы уже побывали на паузе, в тишине и в непонимании, что будет дальше. Поэтому мы рады, что просто-напросто снова заработаем, что к нам придёт наш зритель...

Откроем так откроем!

80–й сезон стартует 18 сентября с творческого вечера «Здравствуйте сегодня, здравствуйте всегда!» Сценарий к нему пишут сами артисты, режиссёры не имеют ни малейшего представления, что же это будет. Известно только, что в основе встречи лежит этот сумасшедший, непонятный год. В постановке заняты все артисты труппы, которые, видимо, и поделятся своими впечатлениями о пережитом в 2020–м.

А дальше — те самые премьеры, которые не успели узнать и распробовать норильчане: «Телёнок золотой. Бендериада» (19 сентября) и «Счастливый номер» (20 сентября). Долгожданная премьера, которая должна была состояться весной, — «Как Циолковский летал на Луну», — назначена на 23 сентября.

— Эта история вроде бы и смешная, но при этом и грустная, — раскрывает тайну Тимур Файрузов, режиссёр норильского театра драмы. — Ведь Циолковский — великий человек! Философ, изобретатель, учёный–самоучка, основоположник всей современной космонавтики. Но при этом, как часто бывает с гениями, его никто не понимал. Молодого учёного односельчане даже принимали за дурачка. Но в конце этого глобального во всех смыслах пути ты понимаешь, что выживают только мечтатели. И мой Циолковский всё–таки летит на Луну.

Колчак, мужской стриптиз и Финист — Ясный сокол...

В юбилейном сезоне Норильский Заполярный даст шесть премьер: три — до Нового года и три — после. В октябре на основной сцене перед зрителем предстанет «Колчак Полярный» по пьесе Михаила Дурненкова в постановке Анны Бабановой.

– Михаил Дурненков написал эту пьесу специально для нашего театра, — рассказывает главный режиссёр. — В ней впервые на российской сцене легендарный Адмирал и трагический Верховный правитель предстанет бесстрашным исследователем Крайнего Севера, участником первой полярной экспедиции барона Эдуарда Толля, погибшего в поисках Земли Санникова. Новая постановка — это совместный проект с Агентством развития Норильска, так как тема полярных экспедиций им очень интересна. Спектакль выйдет в преддверии традиционного этнического фестиваля «Большой Аргиш».

Затем любителей театра ждёт Николай Васильевич Гоголь и его «Игроки». Для работы над этим спектаклем в Норильск должны прилететь режиссёр Владимир Смирнов, сценограф Дмитрий Разумов и художник по свету Иван Виноградов. А под самый Новый год уже юных зрителей ждёт яркий музыкальный супербоевик по сказке «Финист — Ясный сокол» (режиссёр Анна Бабанова).

После новогодних каникул норильчан встряхнёт «Мужской стриптиз» Тимура Файрузова. Это кассовая история, комедия положений, причём разновозрастная. Кстати, как сказал режиссёр, раздеться он героев всё же заставит.

А ещё — комедия «Терраса» и постановка, которую пока все скрывают.

Новые в новом...

Появятся на нашей сцене и новые лица. Театр покинули два артиста — Валерий Хамин и Сергей Дебренцев. Но в труппу войдут и два новичка. Это заслуженный артист России и заслуженный работник культуры Яков Алленов и молодой выпускник Высшего театрального училища имени Михаила Семёновича Щепкина Ярослав Сурженко. Как рассказывают в театре, многие актёры с материка хотят приехать в Норильск, приходится выбирать. Коллектив очень рад такому ценному приобретению, как Алленов. Уверены, мэтр станет отличным партнёром для старшего звена артистов — Сергея Ребрия, Сергея Назимова, Александра Глушкова, Нины Валенской, Ларисы Ребрий и других. А Ярослав Сурженко не мог не попасть в свой родной театр, он ведь норильчанин.

Сплошные юбилеи

Этот год особенный и для нашей «маяковки»: юбилейный, 80–й сезон, в следующем году — 80 лет самому театру. Но юбиляры есть и среди артистов.

6 июня Ларисе Ребрий исполнилось 55 лет. Праздничная дата выпала как раз на карантинные ограничения, поэтому почитатели её таланта не смогли со всеми почестями поздравить любимую актрису. Сделать это можно будет 20 сентября во время спектакля «Счастливый номер», в котором она играет одну из главных ролей.

17 июня 2021 года заслуженной артистке России, ведущему мастеру сцены Нине Валенской исполнится 70 лет. И для примы есть задумка у главного режиссёра театра.

Главным же подарком для театра его сотрудники считают от начала до конца отыгранный сезон.

– После неожиданного отлучения от театра у актёров появилось более трепетное отношение к своей работе, к репетициям, к сцене, друг к другу, — говорит Анна Бабанова. — Мы просто все вдруг почувствовали, каково это – всё потерять...

При этом все осторожничают, боятся строить планы. Но они есть. О них говорят аккуратно, можно сказать, шёпотом. Например, сейчас ведутся переговоры о том, что два спектакля — «Сны белой земли» и «Гиперборея. Плато Путорана» — могут поехать во Францию на Авиньонский театральный фестиваль. Главная площадка там — это открытые подмостки в глубине двора бывшего Папского дворца, а сам двор служит зрительным залом. Представления проходят под открытым небом, занавес и декорации отсутствуют. Ежегодно фестиваль привлекает огромное число зрителей и театральных деятелей. Спектакль «Папа» планируют отвезти на театрально–музыкальный фестиваль «Транзит». А для зрителей главным подарком в юбилейный год станет, безусловно, сам сезон. Желательно без остановок и ограничений.

И мы, поклонники театра, готовы недолго посидеть в зале в шахматном порядке, не держа спутника за руку. А малое количество зрителей придаёт зрелищу кулуарность. Что касается масок, это же так театрально! Ничего страшного, и они когда–то будут сброшены.

За что вы любите наш театр?

Говорит эксперт

— Если говорить о напутствиях в юбилейный для театра год, отмечу, что обычно все желают каких–то изменений. А вот я желаю вашему театру не меняться ни в коем случае: оставайтесь такими же любимыми. Олег Лоевский,

театральный критик, руководитель творческой лаборатории современной драматургии «Полярка»

– Любой театр — это, прежде всего, люди. Люди с двух сторон — на сцене и в зрительном зале. В Норильске удивительное сочетание замечательных людей. Труппа — прекрасные артисты, способные выполнить очень сложные задачи, не боящиеся экспериментов, не боящиеся быть некрасивыми на сцене, не боящиеся ничего. Зритель — замечательный, он ходит на эскизы, он готов к экспериментам, может слышать сложные сценические высказывания, любит свой театр. И это любовь взаимная, именно она создаёт норильский театр.

А ещё режиссёр — Анна Бабанова. Она идеально пришлась ко двору, она тоже ничего не боится, готова к экспериментам, она умеет ставить и смешно, и печально, любит свою труппу, любит своего зрителя.

Мало того, Норильскому Заполярному театру драмы всегда как–то везло с руководителями. Светлана Гергарт, которая уже покинула Норильск, и Ирина Куцая, возглавившая «маяковку» сегодня, — люди театральные. Это очень важная категория для театра. Значит, они приживаются, и с ними можно работать. Я люблю норильский театр именно за эту гармонию. За сочетание всех важнейших составляющих.

В текущем году все боятся хоть что–то предсказывать, но я очень надеюсь в этот юбилейный сезон приехать в ваш замечательный город на девятую творческую «Полярку» и зажечь–таки «лампочку Соломоныча». Мы вместе с замечательным продюсером Рустамом Ахметшиным, который сейчас живёт в США, готовим очень интересную сложную лабораторию.

Впрочем, восьмидесятый год жизни норильского театра всё равно должен получиться ярким. Приезжают новые артисты, готовятся новые спектакли, над ними будут работать интересные режиссёры. Кроме того, у некоторых действующих артистов труппы — тоже свои юбилеи. Всё должно быть хорошо, а как может быть иначе в хорошем–то театре...

Если же говорить о напутствиях в юбилейный для театра год, отмечу, что обычно все желают каких–то изменений. А вот я желаю вашему театру не меняться ни в коем случае: оставайтесь такими же любимыми.

Подумаем вместе

Лариса Савинова, участница хора «Вдохновение»:

– Поход в театр для норильчан всегда словно волшебный праздник. Мы восхищаемся нашими театральными талантами, вместе с ними смеёмся и плачем, любим и размышляем о жизни. Я с детства хожу в театр и часто задумываюсь: это сколько же творческих людей трудится, чтобы создать спектакль... Я всегда переживаю, если не получается посмотреть новую постановку или когда уезжают любимые актёры. Пусть люди нашего театра, где бы они ни находились, услышат наше благодарное «Браво!». И пусть нашим актёрам дарят больше цветов!

Елена Бачинская, заведующая отделением декоративно–прикладного искусства НКИ:

– Больше всего люблю наш театр за то, что в 1982 году он подарил мне встречу с удивительным режиссёром Леонидом Белявским. Как главный художник я в ту пору работала с ним над спектаклем «Село Степанчиково». Он курировал и наши с режиссёром Ефимом Гальпериным постановки — «Любовь и голуби», «Ах, как бы нам пришить старушку!» и многие другие. Это была работа, наполненная особой духовностью и определившая моё место в жизни. В то время Заполярная драма отличалась своего рода коллективным интеллектом, который был основан на творческой художественной взаимосвязи, где главную роль играли личные качества и авторский феномен Леонида Белявского. Мне очень повезло, что я работала с ним. В нашем театре сегодня трудится хорошая, очень музыкальная молодёжь. И я убеждена, что в новом сезоне всё у них будет замечательно!

Наталья Златинская, заслуженный работник Заполярного филиала «Норникеля»:

– Люблю наш Заполярный театр за его искренность, талант актёров и профессионализм всех служб, за то, что дарит нам тепло и оптимизм. И это традиции, которые продолжаются ещё с маленького уютного здания на улице Севастопольской, на сцене которого работали легендарные Иннокентий Смоктуновский и Георгий Жжёнов. Смотрела и прекрасные постановки режиссёра Леонида Белявского, никогда не забуду его «Святую святых» с Юрием Гребнем в главной роли. И сейчас наш театр на Ленинском проспекте, так похожий на удивительный космический объект, устремлённый в небо, по–прежнему несёт норильчанам радость, даря высокое и одновременно такое земное искусство, делает людей добрее.

Елена Мухаметчикова, театрал со стажем:

– Очень люблю наш театр! Он как островок праздника среди бесконечных будней, тёплый дом, куда приходишь отогреться душой. Там особая атмосфера и там, как ребёнок, всегда ждёшь чуда. Очень любила в 1990–х постановки режиссёра Александра Зыкова. А наши норильские актёры разных поколений — Сергей Ребрий, Лаврентий Сорокин, Нина Валенская, Василий Решетников, Валерий Оника и Алевтина Александрова, Ирина Афанасьева и Виталий Кузьменко, Сергей Игольников и Лариса Потехина, Варвара Бабаянц (да всех и не перечислишь!) — это же для норильчан звёзды мировой величины, титаны. Запомнились многие спектакли нашего театра: «Чума на оба ваши дома», «Сирано де Бержерак», «Иван Чонкин», «Сказки Арденнского леса» и другие прекрасно поставленные и сыгранные работы, после которых оставалось чувство радости, поднималось настроение и хотелось жить дальше. Наш театр — это наша гордость!

Тамара Путинцева, работала в Заполярной драме:

– Мне довелось впервые выйти на заполярную сцену после театрального училища в 1973 году. Тогда поразила своим мастерством семейная пара актёров — Юрий Гребень и Светлана Романова. Главным режиссёром тогда был Станислав Илюхин. Публика очень любила смотреть «Хануму», в которой блистал и Ашот Айрапетов. Прекрасным актёром был Владимир Булгаков. Пусть я вскоре выбрала другой жизненный путь, но преданным театралом осталась навсегда. Я родной театр настолько люблю, что не возьмусь выделить какие–то периоды и постановки. Уехав в Калининград, очень скучаю без театра, даже завидую тем, кто придёт поздравлять его с 80–летием. Нашему маленькому «северному МХАТу» желаю новых творческих достижений и преданной публики.

Владимир Рощин, руководитель театра–студии «Синяя птица» ДТДМ:

– В первую очередь за его историческую ценность, легендарных личностей, которые волею судеб служили в нашем театре. За актёров–друзей, которые в немалой степени, возможно, сами того не зная, стали наставниками, компасами в моей жизни. За то, что я сегодня без какого–либо стеснения могу гордиться и заявлять, что норильская драма — один из лучших театров Сибири. И, пожалуй, самое главное, что для меня она — как на сцене, так и за кулисами, в цехах — это одна добрая, приветливая и безумно тёплая семья.