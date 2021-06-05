Вести для Снежногорска

В посёлке готовят к вводу в эксплуатацию мусоросжигающий завод. По плану произойти это должно в октябре 2021 года.

— Мощности этого комплекса позволяют полностью уничтожать весь мусор, образующийся за сутки. Занимает это 5–6 часов. Снежногорск получил современную экологичную установку с системой дожига, что значительно уменьшает объём выбросов, — пояснил заместитель главы Норильска по городскому хозяйству Константин Купреенко. — Там имеются и пост оперативного контроля, и площадка временного накопления, и специальная машина загрузки отходов в цех. Установка способна справиться практически со всеми видами отходов — от шин и древесины до стекла и консервных банок. Подобные печи очень хорошо себя зарекомендовали и используются по всей России.

Новая установка обошлась в 10 миллионов рублей. Сейчас организация, которая намерена осуществлять данный вид деятельности, проходит процедуру получения разрешительных документов и лицензий. Ожидается, что к октябрю она заключит с региональным оператором договор по вывозу мусора и приступит к работе. Центр экологического сопровождения в данный момент готовит документы на использование материалов, оставшихся после сжигания, в качестве удобрений. Они составляют примерно 7% от начальной массы, и их вполне можно пустить в дело.

— Если опыт окажется настолько удачным, как мы рассчитываем, можно будет распространить его и на другие районы Большого Норильска. В перспективе мы хотим построить в городе сортировочный, перегрузочный и мусоросжигательный цеха. В числе далеко идущих планов — возведение целого комплекса по переработке, сортировке и компостированию твёрдых бытовых отходов.

Заместитель главы Норильска по территориальному развитию Роман Красовский добавил, что в Снежногорске вскоре планируется провести ремонт дороги, разбить так называемый зелёный дворик и построить детский игровой комплекс. Но, пожалуй, самым главным новшеством для жителей посёлка станет возведение тёплого крытого перрона у вертолётной площадки, о чём снежногорцы мечтают уже давно.