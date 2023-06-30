Ветер усиливается — крыши не выдерживают. Что делать?

– С дома № 1 на 50 лет Октября улетела практически вся крыша, — рассказывает Сергей Гарбарук, директор управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Норильска. — В рамках аварийно-восстановительных мероприятий сооружено временное покрытие, восстановлена часть несущих конструкций, уложен водонепроницаемый материал. Тем временем мы приступили к разработке проекта, причём и по этому адресу, и по адресу ул. Комсомольская, 4, первоначальные проекты были пересмотрены в сторону усиления конструкций. В этом районе фиксируется усиление порывов ветра ежегодно. Поэтому нужно применить новые решения по фиксации кровель. Также рассматривается вариант вернуться к вентилируемым продуваемым нишам в парапетных плитах. Такие ниши сохранились в некоторых домах сталинской постройки. На кровлях этих домов они тоже были, но со временем в ходе эксплуатации ниши были заложены, поэтому ветром снесло не только металлические листы, но и кирпичную кладку. Да, после прошлого аварийного ремонта мы старались сделать её крепче, тем самым сделали хуже. Если бы улетел только металл, таких разрушений бы не было. Также отмечу, что для ремонта крыши дома на 50 лет Октября, ко всему прочему, нужно получить разрешение в службе по охране памятников культурного наследия, потому как все работы, даже аварийные, в таком доме можно выполнить только с их разрешения. И требуется время на различные экспертизы. В целом, мы готовы завершить проектные работы в конце июля и приступить непосредственно к восстановлению.

Сейчас подрядные организации, которые займутся восстановлением кровель, не определены. Однако в управлении ЖКХ отмечают, что у них есть перечень организаций, которые имеют лицензию на ремонт домов, относящихся к культурному наследию, и готовы выйти на торги сразу по их объявлению.

– Опасений по поводу подрядчиков у нас нет, — продолжает Сергей Гарбарук. — Это знакомые нам организации, ранее уже выполнявшие работы в Норильске по региональной программе капитальных ремонтов. Завершить работы по этим двум домам мы должны в конце октября. Металлические кровли можно монтировать и при низких температурах и снегопаде. Это не вызовет неудобств у жильцов — подрядчик будет работать с так называемыми закладками, то есть крыша не будет полностью оголена. Сумма ремонта двух этих крыш составляет порядка 34 миллионов рублей. Однако она может измениться после экспертизы проектно-сметной документации. Средства выделяются из бюджета города в рамках программы по капитальному ремонту. Учитывая сроки, необходимые для проведения этих работ, и то, что один из домов является объектом культурного наследия, к резервному фонду прибегать было нецелесообразно, так как работа над проектом всё равно затянулась бы на несколько месяцев. Поэтому было решено поставить их в плановую программу капитальных ремонтов.