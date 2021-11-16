Виктор Коновалов: «Слушать свое сердце»

День рождения Виктора Коновалова, пожалуй, лучшее время поговорить о смыслах и ценностях, которыми наполнена жизнь мецената.

- Виктор Петрович, что лежит в основе поддержки социальных инициатив, какие ценности важны для вас?

- В основе, безусловно, стремление сделать полезное, то, что действительно может влиять на качество жизни на нашей территории, сделать ее лучше, комфортнее. Это стремление быть сопричастным к реальным делам и полезным начинаниям, которые могут двигать вперед развитие социальный сферы, города, всей территории.



- Что движет меценатами? Какие чувства, намерения, мечты они вкладывают в эту деятельность?

- Любой меценат - это человек, прежде всего. Прошедший через разные перипетии судьбы. Это люди, знающие почем пуд соли, познавшие на своем опыте, сколько сил нужно вложить, чтобы мечта осуществилась, насколько важно наличие рядом настоящих единомышленников и как много значит команда. Очень важно осознавать, что происходящее при твоем участии помогает сделать мир добрее, делает его более созидательным и энергичным. Именно таким я вижу Фонд «Наш Норильск», который стремится объединить людей в сообщество, развивающее территорию. Это очень ценно для меня.

- В чем потенциал такого инструмента, как целевой капитал? Чем может стать Фонд «Наш Норильск» для территории?

- Потенциал, несомненно, большой, который способен двигать и развивать социальную основу для города. Этот инструмент ценен, он способен быть услышанным на территории и, как следствие, получить поддержку и от бизнеса, и от горожан не только на словах, но и финансово. Любое хорошее дело должно быть поддержано, и я с удовольствием согласился на предложение участвовать в формировании целевого капитала Фонда «Наш Норильск». Сегодня мы уже видим первые результаты работы, которые свидетельствуют о глубоком, серьезном и перспективном подходе к решению актуальных для территории вопросов.



- Как вы считаете, что нужно Норильску, чтобы стать действительно комфортным для жизни?

- Норильску, на мой взгляд, необходимо понимание перспектив его развития, которое зависело бы не только от запасов полезных ископаемых. Найти свой путь, нащупать его, вдохнуть в это энергию, силы, ресурсы. Эту задачу в определенной степени может решать и Фонд «Наш Норильск» в партнерстве с некоммерческими организациями территории, всеми заинтересованными сторонами.



- Какой совет вы бы дали грантополучателям Фонда, к чему нужно стремиться? Что приносит удовлетворение человеку, который уже многого достиг и сделал много успешных проектов?

- Не отступать от первоначальных целей, слушать своё сердце, совершать хорошие дела и делать жизнь вокруг себя лучше. К этому нужно стремиться всегда. А удовлетворение приносят результаты труда, плоды твоей деятельности, выраженные в счастье людей, их добрых лицах и словах.