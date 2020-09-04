Вижу землю!

Что скрывает лёд?

Откуда на севере России мог взяться новый остров? Он в буквальном смысле вытаял из ледников в результате глобального потепления. Первыми его обнаружили не исследователи и путешественники, а группа российских школьников, наблюдавших за изменением ледовой обстановки на Северном морском пути с помощью спутниковых снимков в рамках образовательной проектной группы «РискСат», специализирующейся на аэрокосмическом образовании молодежи.

По данным спутникового мониторинга, остров поднялся из воды 9 июля 2020 года в результате обрушения ледяной перемычки, соединявшей Северный остров с отступавшим Вилькицким Южным ледником. Размеры нового участка суши — 410 на 200 м, площадь — 5,6 га, высота вместе с оставшимся ледяным покровом достигает 27 м. Координаты центральной части — 75о33’50.89’’ с. ш., 58о18’14.76’’ в. д.Событие прокомментировал научный руководитель комплексной экспедиции Северного флота и РГО на архипелаг Земля Франца–Иосифа полковник Сергей

Чуркин:

– Не секрет, что в Арктике становится теплее, ледники отступают, и на их месте образуется суша. Ребята обнаружили пусть и небольшой, но тем не менее самый настоящий остров, который должен быть нанесён на морские карты. Безусловно, это важное географическое открытие.

Право дать название новой суше также оставили за учениками. Сейчас идёт бурное обсуждение, но, скорее всего, пока безымянный клочок земли получит имя Остров Титова – в честь лётчика–космонавта, Героя Советского Союза Германа Титова, которому в этом году исполнилось бы 85 лет.

Ранее школьная группа уже открывала острова в районе Новой Земли, изучая космические снимки. В 2016 году школьники заметили остров у ледника Визе, а в 2017 году — у ледника Вилькицкий Южный. В 2019 году молодые исследователи также открыли остров в районе острова Шмидта в архипелаге Северная Земля. Вот это я понимаю — школьный реферат по экологии.

Быть первыми

Честь не только визуально подтвердить существование новых островов, но и первыми высадиться на сушу выпала участникам совместной комплексной экспедиции РГО и Северного флота на арктические архипелаги. В ней задействованы два отряда исследователей: один — на морском буксире МБ–12 — в районе острова Северный архипелага Новая Земля, второй — на ледоколе «Илья Муромец» — в районе полуострова Таймыр. Цель экспедиции — пройти по маршруту исследователей начала XX века. С учётом информации о новом острове группа скорректировала свои планы, высадилась на берег, провела изучение острова и установила там памятный знак.

По словам участников, высадка на побережье арктических островов проходила в сложных условиях — пришлось миновать многочисленные рифы при сильном ветре и волнах. Однако экипаж буксира под началом капитана Владимира Рогожина успешно справился с

задачей.

Следы прошлого

В ходе экспедиции было сделано ещё одно важное историческое открытие. На одном из островов Баренца, расположенных вблизи северной оконечности Новой Земли, исследователи обнаружили продовольственное депо, принадлежавшее австро–венгерской экспедиции 1872–1874 годов под руководством Карла Вайпрехта и Юлиуса Пайера. Предположение о том, что склад с припасами расположен в этом районе, Сергей Чуркин сделал несколько лет назад. Гипотеза появилась после того, как он нашёл и проанализировал в австрийской национальной библиотеке старинные карты и фотографии. На создание продовольственного склада Вайпрехт и Пайер потратили треть бюджета, выделенного им на исследования Северного морского пути. Правда, воспользоваться припасами им так и не удалось.

– Основной целью экспедиции Вайпрехта и Пайера 1870–х годов был поиск северо–восточного прохода между Тихим и Атлантическим океанами, который мы сейчас называем Северным морским путём. Через месяц–два после отплытия корабль «Адмирал Тегетгоф» вмёрз во льды за Новой Землёй и начал дрейф на север. Тогда и был открыт архипелаг, который путешественники назвали Землёй Франца–Иосифа — в честь австрийского императора. Поскольку высадка на архипелаг проходила в преддверии полярной ночи, исследование архипелага отложили до весны 1874 года.

На острове Вильчек на юго–востоке архипелага были организованы две санные экспедиции, которые направились на север. Зимовки были тяжелыми, люди болели цингой. Один чешский участник — машинист экспедиции — умер. Болезнь отступила, когда путешественники стали охотиться на белых медведей. За время экспедиции было убито более 50 животных, — рассказывает заместитель директора Российского государственного музея Арктики и Антарктики по научной работе Михаил Ломакин.

В продовольственном депо обнаружилось девять бочек с хлебом и семь ящиков с колбасой. Емкости находятся в неудовлетворительном состоянии — всё это время они хранились в расщелине между двух скал, засыпанной камнями. Исследователи доставили часть находок на борт буксира МБ–12, где их детально обследуют. В изучении артефактов участвуют учёные национального парка «Русская Арктика» — они также входят в состав экспедиционного отряда. Помимо продуктового склада исследователи обнаружили памятную доску, посвящённую экспедиции Виллема Баренца, её установили в ходе голландской экспедиции Де–Брюйне в 1879 году. Каменная табличка, простоявшая на севере почти 140 лет, сохранилась практически идеально.

Ещё одним местом, связанным с австро–венгерской экспедицией, которому исследователи уделили отдельное внимание, стало становище Ольгинское в Крестовой губе архипелага Новая Земля. Там удалось обнаружить поистине уникальные находки: множество предметов быта и утвари, оставшихся от первых полярных походов, два металлических четырёхпалых якоря, а также остатки бревенчатых строений и захоронение.

«Муромец» в поисках «Вайгача»

Заметных успехов добилась и вторая экспедиционная группа, работающая на ледоколе «Илья Муромец». 19 августа в районе мыса Ефремов Камень с помощью гидролокатора бокового обзора на глубине 27 метров было обнаружено затонувшее судно габаритами 56 на 9 метров. За несколько дней его обследовали с применением беспилотного подводного аппарата «Марлин– 350».

Изначально учёные предполагали, что объект может оказаться легендарным ледоколом «Вайгач», затонувшим в Енисейском заливе в 1918 году. Но детальный осмотр не подтвердил его сходства с «Вайгачом». Все материалы, полученные в ходе исследований, будут тщательно проанализированы историками и другими специалистами.

Как сообщает пресс–служба РГО, экспедиционный отряд, возглавляемый офицером Кольской флотилии разнородных сил Северного флота капитаном 3-го ранга Дмитрием Мясниковым, продолжает действовать по плану комплексной экспедиции в Арктику. Ледокол «Илья Муромец» направился к Шхерам Минина — архипелагу небольших островов в Карском море у полуострова Таймыр. Ранее там были обнаружены следы экспедиции Владимира Русанова. В ходе предстоящих исследований отряд предпримет попытку найти остатки моторно–парусного судна Русанова «Геркулес». Ну а «Заполярная Правда» продолжит держать руку на пульсе событий.