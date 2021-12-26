Визитные карточки

Напомним, конкурс на разработку эскизных проектов арт–объектов, которые будут установлены на въездах в районы города, был объявлен Агентством развития Норильска в октябре этого года.

– Одна из важных задач в работе по обновлению Большого Норильска — сделать город комфортным для проживания и красивым. Стелла, установленная на въезде в Центральный район, больше напоминает промышленный объект. Глядя на неё невозможно представить, что город может быть и другим. Поэтому необходимы обновления, отражающие развитие креативной экономики и характер норильчан. На одном из совещаний с главой города мы обсудили разработку дизайн–проекта новых въездных групп во всех районах. Был объявлен конкурс, — рассказал директор Агентства Развития Норильска Максим Миронов.

По техническому заданию арт–объекты, которые украсят въезды в районы Норильска (Центральный, Талнах, Кайеркан, Оганер) и посёлок Снежногорск, должны быть выполнены в единой стилистике и при этом подчеркивать уникальность конкретной территории. При разработке геометрических форм въездных знаков участникам творческого состязания нужно было учесть климатические особенности Норильска (ветровые и снеговые нагрузки, низкие температуры и пр.), предусмотреть архитектурное освещение и места для фотозон.

Всего на открытый конкурс было подано 18 заявок от дизайнеров, архитекторов и художников из разных городов страны. Часть конкурсантов сошли с дистанции в процессе творческого состязания. В итоге на рассмотрение членов конкурсной комиссии — представителей администрации города, АРН, проектного офиса «Норникеля» и экспертов — были вынесены 13 эскизов навигационных знаков, большинство из которых признали соответствующими условиям конкурса. Далее члены комиссии выбрали победителей путём голосования. Первое и второе место достались авторам из Москвы, а третье — представительнице Норильска. Общий призовой фонд конкурса составил 1 млн руб.

Результаты творческого соревнования будут представлены на заседании Градостроительного совета в 2022 году для утверждения окончательных эскизов. Затем в течение года специалистами будет подготовлена проектно–сметная документация. Также необходимо будет произвести изыскательские работы на всех площадках, где будут установлены арт–объекты.

– У всех трёх проектов, которые вышли в полуфинал, есть свои сильные и слабые стороны. И у конкурсантов будет время доработать свои идеи с учётом замечаний и предложений. Не факт, что тот участник, который занял первое место сегодня, останется в лидерах после Градостроительного совета, — отметил Максим Миронов.