Визитные карточки
Визитные карточки
Лидерами в разработке эскизных проектов въездных знаков Большого Норильска стали участники из Москвы. Окончательный вид объектов будет утверждён на Градостроительном совете.
Напомним, конкурс на разработку эскизных проектов арт–объектов, которые будут установлены на въездах в районы города, был объявлен Агентством развития Норильска в октябре этого года.
– Одна из важных задач в работе по обновлению Большого Норильска — сделать город комфортным для проживания и красивым. Стелла, установленная на въезде в Центральный район, больше напоминает промышленный объект. Глядя на неё невозможно представить, что город может быть и другим. Поэтому необходимы обновления, отражающие развитие креативной экономики и характер норильчан. На одном из совещаний с главой города мы обсудили разработку дизайн–проекта новых въездных групп во всех районах. Был объявлен конкурс, — рассказал директор Агентства Развития Норильска Максим Миронов.
По техническому заданию арт–объекты, которые украсят въезды в районы Норильска (Центральный, Талнах, Кайеркан, Оганер) и посёлок Снежногорск, должны быть выполнены в единой стилистике и при этом подчеркивать уникальность конкретной территории. При разработке геометрических форм въездных знаков участникам творческого состязания нужно было учесть климатические особенности Норильска (ветровые и снеговые нагрузки, низкие температуры и пр.), предусмотреть архитектурное освещение и места для фотозон.
Всего на открытый конкурс было подано 18 заявок от дизайнеров, архитекторов и художников из разных городов страны. Часть конкурсантов сошли с дистанции в процессе творческого состязания. В итоге на рассмотрение членов конкурсной комиссии — представителей администрации города, АРН, проектного офиса «Норникеля» и экспертов — были вынесены 13 эскизов навигационных знаков, большинство из которых признали соответствующими условиям конкурса. Далее члены комиссии выбрали победителей путём голосования. Первое и второе место достались авторам из Москвы, а третье — представительнице Норильска. Общий призовой фонд конкурса составил 1 млн руб.
Результаты творческого соревнования будут представлены на заседании Градостроительного совета в 2022 году для утверждения окончательных эскизов. Затем в течение года специалистами будет подготовлена проектно–сметная документация. Также необходимо будет произвести изыскательские работы на всех площадках, где будут установлены арт–объекты.
– У всех трёх проектов, которые вышли в полуфинал, есть свои сильные и слабые стороны. И у конкурсантов будет время доработать свои идеи с учётом замечаний и предложений. Не факт, что тот участник, который занял первое место сегодня, останется в лидерах после Градостроительного совета, — отметил Максим Миронов.