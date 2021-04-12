Вячеслав Фетисов посетил Агентство развития Норильска

Основной темой разговора стал масштабный проект АРН, туркластер «Арктический». Максим Миронов, директор агентства, рассказал о территории, которую охватывает кластер, об уже существующей инфраструктуре и мероприятиях по её расширению, о вертолётных турах и возможностях маломерного судоходства, о планах по развитию сфер круизного туризма и малой авиации. Важная задача на сегодняшний день - придание аэропорту «Норильск» международного статуса. Это упросит логистику путешествий на Таймыр в первую очередь для иностранных туристов. Вячеслав Фетисов в свою очередь обещал АРН помочь в решении данного вопроса.

«К задачам развития туризма, причём не только летнего, но и зимнего, нужно подходить комплексно. Поэтому в фокусе нашего внимания находятся все пять основных видов туризма на Таймыре: этнический, историко-культурный, научно-познавательный, промышленный и экспедиционный, - пояснил Максим Миронов. - Вместе с тем мы осознаем важность развития не только въездного, но и внутреннего туризма. Понимая, что большая часть нашей «жемчужины» - плато Путорана - является территорией труднодоступной, мы развиваем район предгорья плато - Красные Камни. Здесь, всего в восьми километрах от жилой застройки, планируется создание экопарка с 20 новыми маршрутами разной сложности, 11 водопадами, смотровой площадкой на высоте 700 м с видом на всю Норило-Пясинскую систему».

Вячеслав Фетисов между тем выразил готовность ознакомиться с действующими и разрабатываемыми Норильском и компанией «Норникель» проектами по очистке территорий Таймыра от мусора - с прицелом на рассмотрение перспектив финансирования этих экологических мероприятий.